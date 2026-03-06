Тендер Нафтогазу на когенераційні установки у Кривому Розі зріс у ціні на понад 200 млн грн після кількох перезапусків

$43.810.09
50.900.07
ukenru
13:05 • 2930 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 8736 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 6692 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 12659 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 13755 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 15695 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 16809 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 15319 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00 • 13794 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 21043 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.4м/с
63%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вчені успішно виростили нут у симульованому місячному ґрунті для майбутніх космічних місійPhoto6 березня, 04:00 • 15693 перегляди
Ціни на нафту продемонстрували рекордне тижневе зростання через ескалацію на Близькому СходіPhoto6 березня, 04:18 • 17797 перегляди
Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл6 березня, 04:50 • 22024 перегляди
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"09:52 • 10895 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 18164 перегляди
Публікації
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 2710 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 8738 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 10249 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 18413 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 41274 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Музикант
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 22403 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 19800 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 21988 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 43214 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 49537 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Техніка
Дипломатка
Фільм

Тендер Нафтогазу на когенераційні установки у Кривому Розі зріс у ціні на понад 200 млн грн після кількох перезапусків

Київ • УНН

 • 132 перегляди

У Кривому Розі обрали підрядника для будівництва когенераційних установок на ТЕЦ за 1,776 млрд грн. Це на 206,4 млн грн дорожче за попередні пропозиції.

Тендер Нафтогазу на когенераційні установки у Кривому Розі зріс у ціні на понад 200 млн грн після кількох перезапусків

У Кривому Розі після майже року перезапусків тендеру визначили підрядника для будівництва когенераційних установок на базі Криворізької ТЕЦ, яка перебуває у сфері управління НАК "Нафтогаз України". Переможцем стало ТОВ "НВП "Енерго-плюс" із пропозицією 1,776 млрд грн, що на 206,4 млн грн більше, ніж найнижча пропозиція під час процедури. Про це пише Telegraf, передає УНН.

Йдеться про проєкт встановлення газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю 75,2 МВт, які мають посилити енергетичну стійкість міста в умовах війни. Водночас історія закупівлі викликала запитання через численні зміни умов та скасування попередніх торгів.

Перша процедура була оголошена у лютому 2025 року з очікуваною вартістю близько 1,585 млрд грн. Тоді на аукціон вийшли 11 компаній, а найнижча пропозиція склала 1,182 млрд грн, однак переможця не визначили і тендер скасували. У наступній процедурі, проведеній із м’якшими вимогами, ціна взагалі знизилася до 918,8 млн грн, але її також скасували – офіційно через порушення строків розгляду.

Після цього умови закупівлі змінили. У новому тендері з’явилися жорсткіші вимоги до досвіду учасників, зокрема щодо будівництва когенераційних установок потужністю не менше 10 МВт на одному об’єкті, а також фінансових критеріїв. Процедура проходила без електронного аукціону.

Найбільш економічно вигідну пропозицію у 1,569 млрд грн від ТОВ "ВКП "Котлогаз" відхилили. Після низки скарг до Антимонопольного комітету України та перегляду рішень замовника переможцем зрештою визначили четвертого учасника – "НВП "Енерго-плюс".

Окремі учасники, зокрема компанія "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "МЕТРОПОЛІЯ", заявляли про дискримінаційні вимоги, які могли звузити конкуренцію. На їхню думку, поєднання технічних та фінансових критеріїв відсікло частину компаній, здатних виконати роботи дешевше.

Переможець тендеру зареєстрований у Кременчуці. Його кінцевим бенефіціаром у реєстрах зазначений депутат Полтавської обласної ради Євген Корф. У відкритих джерелах також згадуються зв’язки компанії з підприємцем Андрієм Тесленком.

За інформацією джерел, до формування технічних вимог останньої процедури міг бути залучений директор з теплової та альтернативної енергетики групи Нафтогаз України Олексій Вільховий.

У результаті після чотирьох спроб провести закупівлю переможцем обрали підрядника з пропозицією, сума якої перевищує попередні дешевші пропозиції на понад 200 млн грн. Через затягування процедури нові когенераційні потужності досі не введені в експлуатацію, і місто вже проходить другий опалювальний сезон без них.

Лілія Подоляк

Економіка
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія