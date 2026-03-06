Тендер Нафтогазу на когенераційні установки у Кривому Розі зріс у ціні на понад 200 млн грн після кількох перезапусків

У Кривому Розі після майже року перезапусків тендеру визначили підрядника для будівництва когенераційних установок на базі Криворізької ТЕЦ, яка перебуває у сфері управління НАК "Нафтогаз України". Переможцем стало ТОВ "НВП "Енерго-плюс" із пропозицією 1,776 млрд грн, що на 206,4 млн грн більше, ніж найнижча пропозиція під час процедури. Про це пише Telegraf, передає УНН.

Йдеться про проєкт встановлення газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю 75,2 МВт, які мають посилити енергетичну стійкість міста в умовах війни. Водночас історія закупівлі викликала запитання через численні зміни умов та скасування попередніх торгів.

Перша процедура була оголошена у лютому 2025 року з очікуваною вартістю близько 1,585 млрд грн. Тоді на аукціон вийшли 11 компаній, а найнижча пропозиція склала 1,182 млрд грн, однак переможця не визначили і тендер скасували. У наступній процедурі, проведеній із м’якшими вимогами, ціна взагалі знизилася до 918,8 млн грн, але її також скасували – офіційно через порушення строків розгляду.

Після цього умови закупівлі змінили. У новому тендері з’явилися жорсткіші вимоги до досвіду учасників, зокрема щодо будівництва когенераційних установок потужністю не менше 10 МВт на одному об’єкті, а також фінансових критеріїв. Процедура проходила без електронного аукціону.

Найбільш економічно вигідну пропозицію у 1,569 млрд грн від ТОВ "ВКП "Котлогаз" відхилили. Після низки скарг до Антимонопольного комітету України та перегляду рішень замовника переможцем зрештою визначили четвертого учасника – "НВП "Енерго-плюс".

Окремі учасники, зокрема компанія "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "МЕТРОПОЛІЯ", заявляли про дискримінаційні вимоги, які могли звузити конкуренцію. На їхню думку, поєднання технічних та фінансових критеріїв відсікло частину компаній, здатних виконати роботи дешевше.

Переможець тендеру зареєстрований у Кременчуці. Його кінцевим бенефіціаром у реєстрах зазначений депутат Полтавської обласної ради Євген Корф. У відкритих джерелах також згадуються зв’язки компанії з підприємцем Андрієм Тесленком.

За інформацією джерел, до формування технічних вимог останньої процедури міг бути залучений директор з теплової та альтернативної енергетики групи Нафтогаз України Олексій Вільховий.

У результаті після чотирьох спроб провести закупівлю переможцем обрали підрядника з пропозицією, сума якої перевищує попередні дешевші пропозиції на понад 200 млн грн. Через затягування процедури нові когенераційні потужності досі не введені в експлуатацію, і місто вже проходить другий опалювальний сезон без них.