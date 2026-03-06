$43.810.09
Тендер Нафтогаза на когенерационные установки в Кривом Роге вырос в цене более чем на 200 млн грн после нескольких перезапусков

Киев • УНН

 • 40 просмотра

В Кривом Роге выбрали подрядчика для строительства когенерационных установок на ТЭЦ за 1,776 млрд грн. Это на 206,4 млн грн дороже предыдущих предложений.

Тендер Нафтогаза на когенерационные установки в Кривом Роге вырос в цене более чем на 200 млн грн после нескольких перезапусков

В Кривом Роге после почти года перезапусков тендера определили подрядчика для строительства когенерационных установок на базе Криворожской ТЭЦ, которая находится в сфере управления НАК "Нафтогаз Украины". Победителем стало ООО "НПП "Энерго-плюс" с предложением 1,776 млрд грн, что на 206,4 млн грн больше, чем самое низкое предложение во время процедуры. Об этом пишет Telegraf, передает УНН.

Речь идет о проекте установки газопоршневых когенерационных установок общей мощностью 75,2 МВт, которые должны усилить энергетическую устойчивость города в условиях войны. В то же время история закупки вызвала вопросы из-за многочисленных изменений условий и отмены предыдущих торгов.

Первая процедура была объявлена в феврале 2025 года с ожидаемой стоимостью около 1,585 млрд грн. Тогда на аукцион вышли 11 компаний, а самое низкое предложение составило 1,182 млрд грн, однако победителя не определили и тендер отменили. В следующей процедуре, проведенной с более мягкими требованиями, цена вообще снизилась до 918,8 млн грн, но ее также отменили – официально из-за нарушения сроков рассмотрения.

После этого условия закупки изменили. В новом тендере появились более жесткие требования к опыту участников, в частности относительно строительства когенерационных установок мощностью не менее 10 МВт на одном объекте, а также финансовых критериев. Процедура проходила без электронного аукциона.

Наиболее экономически выгодное предложение в 1,569 млрд грн от ООО "ПКП "Котлогаз" отклонили. После ряда жалоб в Антимонопольный комитет Украины и пересмотра решений заказчика победителем в итоге определили четвертого участника – "НПП "Энерго-плюс".

Отдельные участники, в частности компания "ЭНЕРГО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "МЕТРОПОЛИЯ", заявляли о дискриминационных требованиях, которые могли сузить конкуренцию. По их мнению, сочетание технических и финансовых критериев отсекло часть компаний, способных выполнить работы дешевле.

Победитель тендера зарегистрирован в Кременчуге. Его конечным бенефициаром в реестрах указан депутат Полтавского областного совета Евгений Корф. В открытых источниках также упоминаются связи компании с предпринимателем Андреем Тесленко.

По информации источников, к формированию технических требований последней процедуры мог быть привлечен директор по тепловой и альтернативной энергетике группы Нафтогаз Украины Алексей Вильховой.

В результате после четырех попыток провести закупку победителем выбрали подрядчика с предложением, сумма которого превышает предыдущие более дешевые предложения на более чем 200 млн грн. Из-за затягивания процедуры новые когенерационные мощности до сих пор не введены в эксплуатацию, и город уже проходит второй отопительный сезон без них.

Лилия Подоляк

