Танкер Spartan доставив 1 мільйон барелів російської нафти в індійський порт Мундра - Reuters
Київ • УНН
Санкціонований Великою Британією та ЄС танкер Spartan скинув близько 1 мільйона барелів російської сирої нафти в індійському порту Мундра. Це сталося попри заборону компанії Adani на вхід суден із чорного списку.
Деталі
В Reuters проінформували, що за даними відстеження суден від LSEG та Kpler, Spartan, раніше відомий як "СКФ Саматлор", доставив нафту марки Urals на термінал HPCL-Mittal Energy Ltd в Індії.
Судно перебуває під управлінням дубайської компанії Nova Shipmanagement, а власником є Citrine Marine. HMEL та Nova Shipmanagement поки не коментували подію.
Це не поодинокий випадок: ще одне судно, Noble Walker, що також під санкціями, змінило курс до іншого індійського порту – Вадінар, перевозивши близько мільйона барелів російської нафти для HMEL. Раніше воно прямувало до Мундри.
Минулого тижня група компаній Adani офіційно заборонила входити у свої 14 портів, зокрема Мундру, всім суднам, що підпадають під санкції ЄС, Великої Британії та США. Водночас індійські компанії HMEL та Indian Oil Corp активно використовують ці порти для імпорту нафти, у тому числі російської.
