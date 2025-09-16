$41.280.03
Ексклюзив
09:19 • 1872 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 9210 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 9328 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 18826 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 19576 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 53482 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 63693 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 45477 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 46390 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 43455 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Танкер Spartan доставив 1 мільйон барелів російської нафти в індійський порт Мундра - Reuters

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Санкціонований Великою Британією та ЄС танкер Spartan скинув близько 1 мільйона барелів російської сирої нафти в індійському порту Мундра. Це сталося попри заборону компанії Adani на вхід суден із чорного списку.

Танкер Spartan доставив 1 мільйон барелів російської нафти в індійський порт Мундра - Reuters

Танкер Spartan, що перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС, скинув близько 1 мільйона барелів російської сирої нафти в індійському порту Мундра, ігноруючи заборону компанії Adani на вхід суден із чорного списку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

В Reuters проінформували, що за даними відстеження суден від LSEG та Kpler, Spartan, раніше відомий як "СКФ Саматлор", доставив нафту марки Urals на термінал HPCL-Mittal Energy Ltd в Індії. 

Судно перебуває під управлінням дубайської компанії Nova Shipmanagement, а власником є Citrine Marine. HMEL та Nova Shipmanagement поки не коментували подію.

ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico16.09.25, 10:25 • 14947 переглядiв

Це не поодинокий випадок: ще одне судно, Noble Walker, що також під санкціями, змінило курс до іншого індійського порту – Вадінар, перевозивши близько мільйона барелів російської нафти для HMEL. Раніше воно прямувало до Мундри.

Минулого тижня група компаній Adani офіційно заборонила входити у свої 14 портів, зокрема Мундру, всім суднам, що підпадають під санкції ЄС, Великої Британії та США. Водночас індійські компанії HMEL та Indian Oil Corp активно використовують ці порти для імпорту нафти, у тому числі російської.

Білий дім має розуміння, які санкції може ввести проти росії, але остаточне рішення ухвалюватиме президент - Рубіо16.09.25, 10:52 • 1232 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Марко Рубіо
Reuters
Індія
Велика Британія