ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Ексклюзив
07:30 • 312 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 6564 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 42509 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 54905 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 39755 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 43332 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 41490 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 73819 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 42864 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 34779 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.2м/с
48%
753мм
Популярнi новини
Потужні вибухи лунають у Запоріжжі: що відомо15 вересня, 21:40 • 12681 перегляди
П'ять людей поранено внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю - ОВАPhoto15 вересня, 21:58 • 10399 перегляди
Зустріч лукашенка з гауляйтером Херсонщини: МЗС України звинуватили білорусь у порушенні міжнародного праваPhoto15 вересня, 22:25 • 13129 перегляди
Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по ЗапоріжжюVideo15 вересня, 22:34 • 16933 перегляди
Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПДPhoto16 вересня, 00:27 • 4350 перегляди
Публікації
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30 • 312 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 21260 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 47420 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 51652 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 73819 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Дональд Туск
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Польща
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 33118 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 33225 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 38682 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 44439 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 94458 перегляди
Актуальне
Шахед-136
БМ-30 «Смерч»
Eurofighter Typhoon
E-6 Mercury
Детонатор

ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico

Київ • УНН

 • 358 перегляди

ЄС відклав представлення 19-го пакету санкцій проти росії. Це питання знято з порядку денного Coreper II без зазначення нової дати.

ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico

У Європейському Союзні зняли з порядку денного засідання Coreper II у середу питання 19-го пакету санкцій проти рф, з посиланням на джерела повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Наступний пакет санкцій проти росії - 19-й з початку війни москви проти України - більше не буде представлений у середу", повідомив дипломат ЄС та офіційна особа однієї з делегацій. Це питання "знялося з порядку денного Coreper II", у той час, коли президент США Дональд Трамп та сам ЄС посилюють тиск на Словаччину та Угорщину, щоб вони скоротили свою залежність від російської нафти, пише видання.

Інформацію було повідомлено урядам країн блоку пізно вдень у понеділок, без подробиць про те, коли будуть оприлюднені санкції. Речник Європейської комісії відмовився від коментарів.

ЄС розглядає санкції проти компаній в Індії та Китаї після вимог Трампа щодо російської нафти - Bloomberg15.09.25, 17:23 • 2968 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина
Україна