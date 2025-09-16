ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico

У Європейському Союзні зняли з порядку денного засідання Coreper II у середу питання 19-го пакету санкцій проти рф, з посиланням на джерела повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Наступний пакет санкцій проти росії - 19-й з початку війни москви проти України - більше не буде представлений у середу", повідомив дипломат ЄС та офіційна особа однієї з делегацій. Це питання "знялося з порядку денного Coreper II", у той час, коли президент США Дональд Трамп та сам ЄС посилюють тиск на Словаччину та Угорщину, щоб вони скоротили свою залежність від російської нафти, пише видання.

Інформацію було повідомлено урядам країн блоку пізно вдень у понеділок, без подробиць про те, коли будуть оприлюднені санкції. Речник Європейської комісії відмовився від коментарів.

