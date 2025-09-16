ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico

В Европейском Союзе сняли с повестки дня заседания Coreper II в среду вопрос 19-го пакета санкций против рф, со ссылкой на источники сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Следующий пакет санкций против россии - 19-й с начала войны москвы против Украины - больше не будет представлен в среду", сообщил дипломат ЕС и официальное лицо одной из делегаций. Этот вопрос "снялся с повестки дня Coreper II", в то время, когда президент США Дональд Трамп и сам ЕС усиливают давление на Словакию и Венгрию, чтобы они сократили свою зависимость от российской нефти, пишет издание.

Информация была сообщена правительствам стран блока поздно вечером в понедельник, без подробностей о том, когда будут обнародованы санкции. Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев.

