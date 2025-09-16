ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Эксклюзив
07:30 • 1422 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 8402 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 43576 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 55834 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 40491 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 43818 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 41745 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 74639 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 42973 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 34830 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.2м/с
48%
753мм
Популярные новости
Пять человек ранены в результате вражеской атаки по Запорожью - ОВАPhoto15 сентября, 21:58 • 11255 просмотра
Встреча лукашенко с гауляйтером Херсонщины: МИД Украины обвинил беларусь в нарушении международного праваPhoto15 сентября, 22:25 • 13978 просмотра
Известно об одном погибшем и семерых раненых: детали массированного удара по ЗапорожьюVideo15 сентября, 22:34 • 17760 просмотра
Российские медиа распространяют фейки об использовании мирных жителей ВСУ как "живого щита" - ЦПДPhoto16 сентября, 00:27 • 4858 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"07:02 • 5384 просмотра
публикации
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30 • 1388 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 21949 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 48098 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 52365 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 74629 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Радослав Сикорский
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Польша
Запорожье
Соединённые Штаты
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 33574 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 33672 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 39075 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 44815 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 94844 просмотра
Актуальное
Шахед-136
BM-30 Smerch
Еврофайтер Тайфун
E-6 Mercury
Детонатор

ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico

Киев • УНН

 • 1110 просмотра

ЕС отложил представление 19-го пакета санкций против россии. Этот вопрос снят с повестки дня Coreper II без указания новой даты.

ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico

В Европейском Союзе сняли с повестки дня заседания Coreper II в среду вопрос 19-го пакета санкций против рф, со ссылкой на источники сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Следующий пакет санкций против россии - 19-й с начала войны москвы против Украины - больше не будет представлен в среду", сообщил дипломат ЕС и официальное лицо одной из делегаций. Этот вопрос "снялся с повестки дня Coreper II", в то время, когда президент США Дональд Трамп и сам ЕС усиливают давление на Словакию и Венгрию, чтобы они сократили свою зависимость от российской нефти, пишет издание.

Информация была сообщена правительствам стран блока поздно вечером в понедельник, без подробностей о том, когда будут обнародованы санкции. Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев.

ЕС рассматривает санкции против компаний в Индии и Китае после требований Трампа по российской нефти - Bloomberg15.09.25, 17:23 • 2978 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Словакия
Венгрия
Украина