Танкер Spartan доставил 1 миллион баррелей российской нефти в индийский порт Мундра - Reuters

Эксклюзив
09:19 • 2006 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 9390 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 9418 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 18960 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 19681 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 53574 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 63771 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 45512 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 46408 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 43470 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
публикации
Популярные новости
Израиль начал наземное наступление на город Газа для уничтожения ХАМАС - Axios15 сентября, 23:56 • 6746 просмотра
Российские медиа распространяют фейки об использовании мирных жителей ВСУ как "живого щита" - ЦПДPhoto16 сентября, 00:27 • 14498 просмотра
Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение16 сентября, 02:28 • 9608 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"07:02 • 11565 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico07:25 • 14612 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 2002 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 9382 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30 • 18951 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 29413 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 55308 просмотра
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 37304 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 37131 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 42270 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 47874 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 97861 просмотра
Танкер Spartan доставил 1 миллион баррелей российской нефти в индийский порт Мундра - Reuters

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Санкционированный Великобританией и ЕС танкер Spartan сбросил около 1 миллиона баррелей российской сырой нефти в индийском порту Мундра. Это произошло несмотря на запрет компании Adani на вход судов из черного списка.

Танкер Spartan доставил 1 миллион баррелей российской нефти в индийский порт Мундра - Reuters

Танкер Spartan, находящийся под санкциями Великобритании и ЕС, сбросил около 1 миллиона баррелей российской сырой нефти в индийском порту Мундра, игнорируя запрет компании Adani на вход судов из черного списка. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В Reuters проинформировали, что по данным отслеживания судов от LSEG и Kpler, Spartan, ранее известный как "СКФ Саматлор", доставил нефть марки Urals на терминал HPCL-Mittal Energy Ltd в Индии. 

Судно находится под управлением дубайской компании Nova Shipmanagement, а владельцем является Citrine Marine. HMEL и Nova Shipmanagement пока не комментировали произошедшее.

ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico16.09.25, 10:25 • 14987 просмотров

Это не единичный случай: еще одно судно, Noble Walker, также под санкциями, изменило курс в другой индийский порт – Вадинар, перевозя около миллиона баррелей российской нефти для HMEL. Ранее оно направлялось в Мундру.

На прошлой неделе группа компаний Adani официально запретила входить в свои 14 портов, в том числе Мундру, всем судам, подпадающим под санкции ЕС, Великобритании и США. В то же время индийские компании HMEL и Indian Oil Corp активно используют эти порты для импорта нефти, в том числе российской.

Белый дом понимает, какие санкции может ввести против россии, но окончательное решение будет принимать президент - Рубио16.09.25, 10:52 • 1240 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Марко Рубио
Reuters
Индия
Великобритания