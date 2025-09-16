Танкер Spartan доставил 1 миллион баррелей российской нефти в индийский порт Мундра - Reuters
Санкционированный Великобританией и ЕС танкер Spartan сбросил около 1 миллиона баррелей российской сырой нефти в индийском порту Мундра. Это произошло несмотря на запрет компании Adani на вход судов из черного списка.
В Reuters проинформировали, что по данным отслеживания судов от LSEG и Kpler, Spartan, ранее известный как "СКФ Саматлор", доставил нефть марки Urals на терминал HPCL-Mittal Energy Ltd в Индии.
Судно находится под управлением дубайской компании Nova Shipmanagement, а владельцем является Citrine Marine. HMEL и Nova Shipmanagement пока не комментировали произошедшее.
Это не единичный случай: еще одно судно, Noble Walker, также под санкциями, изменило курс в другой индийский порт – Вадинар, перевозя около миллиона баррелей российской нефти для HMEL. Ранее оно направлялось в Мундру.
На прошлой неделе группа компаний Adani официально запретила входить в свои 14 портов, в том числе Мундру, всем судам, подпадающим под санкции ЕС, Великобритании и США. В то же время индийские компании HMEL и Indian Oil Corp активно используют эти порты для импорта нефти, в том числе российской.
