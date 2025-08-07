$41.610.07
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Танкер під санкціями США на звалищі в Індії продають за дивним контрактом - Bloomberg

Київ • УНН

 • 416 перегляди

Танкер Contract II, що перебуває під санкціями США на звалищі в Індії продають з незвичайними умовами оплати та приховуванням особи продавця. Це вказує на зростаючий тиск на судна «темного» флоту на тлі посилення санкцій.

Танкер під санкціями США на звалищі в Індії продають за дивним контрактом - Bloomberg

Продаж танкера, що перебуває під санкціями США та розбирання якого здійснюється в Індії, включає розширені умови оплати та заходи щодо приховування особи власника, незвичайні пункти, які вказують на зростаючий тиск на старі судна "темного" флоту на тлі посилення санкцій, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Танкер Contract II - побудований майже три десятиліття тому та підданий санкціям у 2019 році під назвою Jasmine за його участь у торгівлі іранською нафтою - сів на мілину наприкінці червня в Аланзі, центрі розбору суден на заході Індії, який став гарячою точкою для суден "темного" флоту. За останні місяці в цьому центрі з'явилося більше таких суден, оскільки штрафи ускладнюють утримання старих танкерів у незаконній торгівлі нафтою, пише видання.

США встановили жорсткий дедлайн для Індії щодо російських нафтових танкерів25.01.25, 18:57 • 91899 переглядiв

8-сторінковий документ про його продаж містить деталі 180-денного періоду оплати, що набагато довше, ніж те, що люди, знайомі з бізнесом з утилізації суден, описують як галузевий стандарт у кілька днів або тижнів. Покупець, зазначений як Shantamani Enterprise LLP у контракті від 20 травня, може здійснювати часткові платежі безвідсотково протягом майже шести місяців.

"Жоден продавець не погодиться чекати на свої гроші так довго після доставки, - сказав Ендрю Вілсон, керівник досліджень BRS Shipbrokers, який переглянув частини контракту. - Це свідчить про те, що продавцю потрібно швидко позбутися цього судна".

Bimco, глобальна судноплавна організація, яка створює стандартні контракти, заявила, що покупець зазвичай вносить завдаток, а потім сплачує залишки ціни покупки не пізніше трьох банківських днів після ухвалення рішення про доставку.

Shantamani повідомила, що "судно пройшло всі необхідні вимоги" митниці та уряду, і що компанія працює під юрисдикцією індійського законодавства, згідно з відповіддю на запитання, надісланою електронною поштою. Угода була укладена "безпосередньо з продавцями", додається там.

США та ЄС неодноразово додавали судна до своїх санкційних списків за підтримку експорту російської, іранської та венесуельської нафти. Рік тому під санкціями був 191 танкер, тоді як зараз їхня кількість становить 886, або 78% "темного" флоту, згідно з BRS. Старіші підсанкційні танкери, які не мають шансів взяти участь у основних перевезеннях, тепер або повинні конкурувати з новішими суднами у флотилії, що входить до чорного списку, або прямувати до причалу, вказує видання.

У документі продавцем судна вказана Thousand Miles Shipmanagement Corp. - компанія із зареєстрованою адресою на Сейшельських островах, яка пов'язана з іншими підданими санкціям США організаціями, але вона не має онлайн-представництва чи контактної інформації.

Брокери, які займаються утилізацією суден, іноді створюють спеціальну компанію для обробки остаточної поставки суден, відправлених в утиль, але використання підставних компаній для захисту власників також є поширеним явищем для танкерів "темного" флоту, вказує видання.

За даними галузевих джерел, реквізити банківського рахунку також майже завжди вказані в документі. Однак ця інформація відсутня в документі щодо Contract II, у якому зазначено ціну платежу в 14,04 мільйона дирхамів ОАЕ (3,82 мільйона доларів США).

Дирхами ОАЕ зазвичай не використовуються як валюта для таких угод, набагато частіше розраховуються в доларах США, додали вони. 

Умови оплати та використання підставної компанії - це заходи, спрямовані на те, щоб ускладнити відстеження транзакції, водночас достатньо підсолоджуючи угоду, щоб потенційні покупці пішли на ризик, за словами Чарлі Брауна, старшого радника United Against Nuclear Iran. Це відповідає тенденції торгівлі суднами, що знаходяться в чорному списку, сказав Браун, який спеціалізується на забезпеченні виконання морських санкцій у правозахисній групі.

Як і у більшості подібних угод, танкер був проданий зі знижкою відносно ринку, виходячи з ціни на сталевий брухт в Індії на момент складання документа. Це може мати сенс як для продавця, так і для покупця, оскільки Thousand Miles, імовірно, прагне позбутися тоннажу з чорного списку, а звалище прагне зберегти здорову рентабельність і випередити конкурентів у той час, коли сектор бореться зі спадом, пише видання.

Процес розбирання Contract II розпочався цього тижня, за словами людей, знайомих з галуззю. Демонтаж зазвичай починається приблизно через місяць після того, як судно сіло на берег, щоб забезпечити видалення палива та офіційний дозвіл на утилізацію.

Мита Трампа для Індії псують розрахунки Моді по російській нафті: Bloomberg роз'яснило ситуацію07.08.25, 10:55 • 1264 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Bloomberg
Індія
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки