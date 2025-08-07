Танкер под санкциями США на свалке в Индии продают по странному контракту - Bloomberg

Продажа танкера, находящегося под санкциями США и разбираемого в Индии, включает расширенные условия оплаты и меры по сокрытию личности владельца, необычные пункты, указывающие на растущее давление на старые суда "темного" флота на фоне усиления санкций, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Танкер Contract II – построенный почти три десятилетия назад и подвергнутый санкциям в 2019 году под названием Jasmine за его участие в торговле иранской нефтью – сел на мель в конце июня в Аланге, центре разбора судов на западе Индии, который стал горячей точкой для судов "темного" флота. За последние месяцы в этом центре появилось больше таких судов, поскольку штрафы усложняют содержание старых танкеров в незаконной торговле нефтью, пишет издание.

8-страничный документ о его продаже содержит детали 180-дневного периода оплаты, что намного дольше, чем то, что люди, знакомые с бизнесом по утилизации судов, описывают как отраслевой стандарт в несколько дней или недель. Покупатель, указанный как Shantamani Enterprise LLP в контракте от 20 мая, может осуществлять частичные платежи беспроцентно в течение почти шести месяцев.

"Ни один продавец не согласится ждать своих денег так долго после доставки, - сказал Эндрю Уилсон, руководитель исследований BRS Shipbrokers, который просмотрел части контракта. - Это свидетельствует о том, что продавцу нужно быстро избавиться от этого судна".

Bimco, глобальная судоходная организация, которая создает стандартные контракты, заявила, что покупатель обычно вносит задаток, а затем оплачивает остатки цены покупки не позднее трех банковских дней после принятия решения о доставке.

Shantamani сообщила, что "судно прошло все необходимые требования" таможни и правительства, и что компания работает под юрисдикцией индийского законодательства, согласно ответу на вопрос, отправленному по электронной почте. Сделка была заключена "непосредственно с продавцами", добавляется там.

США и ЕС неоднократно добавляли суда в свои санкционные списки за поддержку экспорта российской, иранской и венесуэльской нефти. Год назад под санкциями был 191 танкер, тогда как сейчас их количество составляет 886, или 78% "темного" флота, согласно BRS. Более старые подсанкционные танкеры, которые не имеют шансов принять участие в основных перевозках, теперь либо должны конкурировать с более новыми судами во флотилии, входящей в черный список, либо направляться к причалу, указывает издание.

В документе продавцом судна указана Thousand Miles Shipmanagement Corp. - компания с зарегистрированным адресом на Сейшельских островах, которая связана с другими подсанкционными США организациями, но она не имеет онлайн-представительства или контактной информации.

Брокеры, занимающиеся утилизацией судов, иногда создают специальную компанию для обработки окончательной поставки судов, отправленных в утиль, но использование подставных компаний для защиты владельцев также является распространенным явлением для танкеров "темного" флота, указывает издание.

По данным отраслевых источников, реквизиты банковского счета также почти всегда указаны в документе. Однако эта информация отсутствует в документе по Contract II, в котором указана цена платежа в 14,04 миллиона дирхамов ОАЭ (3,82 миллиона долларов США).

Дирхамы ОАЭ обычно не используются в качестве валюты для таких сделок, гораздо чаще рассчитываются в долларах США, добавили они.

Условия оплаты и использование подставной компании - это меры, направленные на то, чтобы усложнить отслеживание транзакции, в то же время достаточно подслащивая сделку, чтобы потенциальные покупатели пошли на риск, по словам Чарли Брауна, старшего советника United Against Nuclear Iran. Это соответствует тенденции торговли судами, находящимися в черном списке, сказал Браун, который специализируется на обеспечении выполнения морских санкций в правозащитной группе.

Как и в большинстве подобных сделок, танкер был продан со скидкой относительно рынка, исходя из цены на стальной лом в Индии на момент составления документа. Это может иметь смысл как для продавца, так и для покупателя, поскольку Thousand Miles, вероятно, стремится избавиться от тоннажа из черного списка, а свалка стремится сохранить здоровую рентабельность и опередить конкурентов в то время, когда сектор борется со спадом, пишет издание.

Процесс разборки Contract II начался на этой неделе, по словам людей, знакомых с отраслью. Демонтаж обычно начинается примерно через месяц после того, как судно село на берег, чтобы обеспечить удаление топлива и официальное разрешение на утилизацию.

