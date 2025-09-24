Тайфун "Рагаса" на Тайвані: кількість загиблих і зниклих безвісти збільшилась
Київ • УНН
На Тайвані внаслідок повені, спричиненої тайфуном "Рагаса", загинуло щонайменше 17 людей, понад 100 вважаються зниклими безвісти. Сильні дощі та переповнення бар'єрного озера пошкодили будівлі, 60% населення ховалися на верхніх поверхах.
Через повінь на Тайвані, що була спричинена тайфуном "Рагаса", загинуло щонайменше 17 чоловік, ще понад 100 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За даними місцевої влади, через переповнення бар’єрного озера сталось пошкодження будівель у східній частині острова. До того ж, в регіоні продовжувались сильні дощі, що лише погіршило ситуацію.
Також місцеві ЗМІ повідомили, що в районі бар’єрного озера впродовж чотирьох днів випаде 700-800 міліметрів опадів. Водночас 60% населення ховались від повені на верхніх поверхах та дахах своїх будинків, тоді як решта виїхала у більш безпечні райони.
Довідка
Тайфун "Рагаса" рухається у бік континентального Китаю: до цього постраждали Філіппіни. Влада обох країн оголосила про евакуацію населення з небезпечних районів.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок повені на Тайвані через тайфун "Рагаса" загинуло понад 14 людей, ще 124 вважались зниклими безвісти.