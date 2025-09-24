$41.380.00
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 10658 перегляди
Тайфун "Рагаса" на Тайвані: кількість загиблих і зниклих безвісти збільшилась

Київ • УНН

 • 46 перегляди

На Тайвані внаслідок повені, спричиненої тайфуном "Рагаса", загинуло щонайменше 17 людей, понад 100 вважаються зниклими безвісти. Сильні дощі та переповнення бар'єрного озера пошкодили будівлі, 60% населення ховалися на верхніх поверхах.

Тайфун "Рагаса" на Тайвані: кількість загиблих і зниклих безвісти збільшилась

Через повінь на Тайвані, що була спричинена тайфуном "Рагаса", загинуло щонайменше 17 чоловік, ще понад 100 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними місцевої влади, через переповнення бар’єрного озера сталось пошкодження будівель у східній частині острова. До того ж, в регіоні продовжувались сильні дощі, що лише погіршило ситуацію.

Також місцеві ЗМІ повідомили, що в районі бар’єрного озера впродовж чотирьох днів випаде 700-800 міліметрів опадів. Водночас 60% населення ховались від повені на верхніх поверхах та дахах своїх будинків, тоді як решта виїхала у більш безпечні райони.

Довідка

Тайфун "Рагаса" рухається у бік континентального Китаю: до цього постраждали Філіппіни. Влада обох країн оголосила про евакуацію населення з небезпечних районів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок повені на Тайвані через тайфун "Рагаса" загинуло понад 14 людей, ще 124 вважались зниклими безвісти.

Євген Устименко

Новини СвітуПодії
Reuters
Філіппіни
Тайвань
Китай