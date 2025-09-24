Десяток загиблих і понад сотня безвісти зниклих: Тайвань накрив супертайфун "Рагаcа"

У східному повіті Хуалянь на Тайвані внаслідок супертайфуну "Рагаса" загинули щонайменше 14 осіб, ще 124 вважаються зниклими безвісти після переповнення гірського бар’єрного озера, яке затопило місцеве містечко. Про це інформує видання The Guardian, агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у вівторок, 23 вересня головний удар стихії припав на Тайвань. У малонаселеному східному районі острова вийшло з берегів бар'єрне озеро, утворене зсувами внаслідок попередніх сильних дощей, і стіна води хлинула на селище Гуанфу.

Місцеві жителі порівняли потік із "цунамі". Вода знесла автомобілі, зруйнувала міст через річку та затопила цілі села.

Зараз хаос. Найважливіше - вивезти людей у безпечні місця. Села відрізані, всюди багнюка та каміння - сказав староста одного із селищ.

За даними видання, у селищі вода змила великий дорожній міст через річку. Село Дама з населенням близько 1000 людей затопило, багато жителів усе ще залишаються в пастці.

До рятувальної операції залучили військових: 340 солдатів направили до Хуаляня. Вони на бронетехніці доставляють воду та їжу, оскільки дороги розмиті. Приблизно 5,2 тис. жителів Гуанфу (60% населення містечка) піднялися на верхні поверхи будинків або евакуювалися до родичів.

Місцева влада повідомила, що озеро містило близько 91 млн тонн води - обсяг, еквівалентний великому водосховищу. Під час прориву вилилося майже 60 млн тонн.

Станом на 7 ранку (середи) підтверджено загибель 14 людей і 18 поранених. Учора ввечері Національне агентство пожежної безпеки повідомило про 30 зниклих, і наші команди досі ведуть пошук - заявив представник пресслужби уряду повіту Хуалянь Лі Куан-тин.

Уряд Китаю висловив співчуття постраждалим, що стало рідкісним жестом доброї волі з боку Пекіна, який вважає Тайвань своєю територією.

У повіті Хуалянь на Тайвані зниклими безвісти залишаються 124 людини.

Крім того, негода повалила дерева, зірвала дахи з будівель і забрала життя щонайменше двох людей, коли пронеслася через північ Філіппін, де тисячі людей шукали прихистку в школах та евакуаційних центрах.

Нагадаємо

У вівторок, 23 вересня Гонконг готувався до тайфуну Рагаса, найсильнішого цього року, з вітром до 220 км/год. Було закрито школи, підприємства та скасовано сотні авіарейсів, очікувалось підвищення рівня моря.

Тайфун Каджікі спричинив п'ять смертей та 15 поранень у Таїланді