Десять погибших и более сотни пропавших без вести: Тайвань накрыл супертайфун "Рагаса"

В восточном уезде Хуалянь на Тайване в результате супертайфуна «Рагаса» погибли по меньшей мере 14 человек, еще 124 считаются пропавшими без вести после переполнения горного барьерного озера, которое затопило местный городок. Об этом информирует издание The Guardian, агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что во вторник, 23 сентября, главный удар стихии пришелся на Тайвань. В малонаселенном восточном районе острова вышло из берегов барьерное озеро, образованное оползнями в результате предыдущих сильных дождей, и стена воды хлынула на поселок Гуанфу.

Местные жители сравнили поток с «цунами». Вода снесла автомобили, разрушила мост через реку и затопила целые деревни.

Сейчас хаос. Самое важное - вывезти людей в безопасные места. Деревни отрезаны, везде грязь и камни - сказал староста одного из поселков.

По данным издания, в поселке вода смыла большой дорожный мост через реку. Село Дама с населением около 1000 человек затопило, многие жители все еще остаются в ловушке.

К спасательной операции привлекли военных: 340 солдат направили в Хуалянь. Они на бронетехнике доставляют воду и еду, поскольку дороги размыты. Примерно 5,2 тыс. жителей Гуанфу (60% населения городка) поднялись на верхние этажи домов или эвакуировались к родственникам.

Местные власти сообщили, что озеро содержало около 91 млн тонн воды - объем, эквивалентный крупному водохранилищу. При прорыве вылилось почти 60 млн тонн.

По состоянию на 7 утра (среды) подтверждена гибель 14 человек и 18 раненых. Вчера вечером Национальное агентство пожарной безопасности сообщило о 30 пропавших, и наши команды до сих пор ведут поиск - заявил представитель пресс-службы правительства уезда Хуалянь Ли Куан-тин.

Правительство Китая выразило соболезнования пострадавшим, что стало редким жестом доброй воли со стороны Пекина, который считает Тайвань своей территорией.

В уезде Хуалянь на Тайване пропавшими без вести остаются 124 человека.

Кроме того, непогода повалила деревья, сорвала крыши со зданий и унесла жизни по меньшей мере двух человек, когда пронеслась через север Филиппин, где тысячи людей искали убежища в школах и эвакуационных центрах.

Напомним

Во вторник, 23 сентября, Гонконг готовился к тайфуну Рагаса, сильнейшему в этом году, с ветром до 220 км/ч. Были закрыты школы, предприятия и отменены сотни авиарейсов, ожидалось повышение уровня моря.

Тайфун Каджики стал причиной пяти смертей и 15 ранений в Таиланде