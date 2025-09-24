Тайфун "Рагаса" на Тайване: число погибших и пропавших без вести увеличилось
Киев • УНН
Из-за наводнения на Тайване, вызванного тайфуном "Рагаса", погибли по меньшей мере 17 человек, еще более 100 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным местных властей, из-за переполнения барьерного озера произошло повреждение зданий в восточной части острова. К тому же, в регионе продолжались сильные дожди, что только ухудшило ситуацию.
Также местные СМИ сообщили, что в районе барьерного озера в течение четырех дней выпадет 700-800 миллиметров осадков. В то же время 60% населения прятались от наводнения на верхних этажах и крышах своих домов, тогда как остальные выехали в более безопасные районы.
Справка
Тайфун "Рагаса" движется в сторону континентального Китая: до этого пострадали Филиппины. Власти обеих стран объявили об эвакуации населения из опасных районов.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в результате наводнения на Тайване из-за тайфуна "Рагаса" погибли более 14 человек, еще 124 считались пропавшими без вести.