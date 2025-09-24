Тайфун "Рагаса" на Тайване: число погибших и пропавших без вести увеличилось

$41.380.00
48.800.07
ukenru
11:17 • 1418 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 5882 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 6576 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 15566 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 13518 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 15435 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 13857 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 26369 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 44465 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 35718 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4.3м/с
58%
756мм
Популярные новости
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto24 сентября, 02:37 • 25387 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 32907 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 23809 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo24 сентября, 06:00 • 22667 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 10658 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы11:04 • 5858 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 10828 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 15556 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 24010 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 33115 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 31047 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 91398 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 51528 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 65914 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 117522 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Шахед-136
Нефть
СВИФТ
Truth Social

Тайфун "Рагаса" на Тайване: число погибших и пропавших без вести увеличилось

Киев • УНН

 • 70 просмотра

На Тайване в результате наводнения, вызванного тайфуном "Рагаса", погибли по меньшей мере 17 человек, более 100 считаются пропавшими без вести. Сильные дожди и переполнение барьерного озера повредили здания, 60% населения укрывались на верхних этажах.

Тайфун "Рагаса" на Тайване: число погибших и пропавших без вести увеличилось

Из-за наводнения на Тайване, вызванного тайфуном "Рагаса", погибли по меньшей мере 17 человек, еще более 100 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным местных властей, из-за переполнения барьерного озера произошло повреждение зданий в восточной части острова. К тому же, в регионе продолжались сильные дожди, что только ухудшило ситуацию.

Также местные СМИ сообщили, что в районе барьерного озера в течение четырех дней выпадет 700-800 миллиметров осадков. В то же время 60% населения прятались от наводнения на верхних этажах и крышах своих домов, тогда как остальные выехали в более безопасные районы.

Справка

Тайфун "Рагаса" движется в сторону континентального Китая: до этого пострадали Филиппины. Власти обеих стран объявили об эвакуации населения из опасных районов.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в результате наводнения на Тайване из-за тайфуна "Рагаса" погибли более 14 человек, еще 124 считались пропавшими без вести.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Reuters
Филиппины
Тайвань
Китай