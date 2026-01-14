Ситуація з опаленням у Києві є відносно контрольованою - КМДА

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17:38 • 1494 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 3196 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 5418 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 9520 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 11791 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 12071 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 12761 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 11851 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 17165 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 10286 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg14 січня, 08:52 • 14608 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК14 січня, 09:19 • 20519 перегляди
Бої у Запорізькій області: влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів14 січня, 09:48 • 7254 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 21988 перегляди
Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик12:31 • 7492 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 17165 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 22021 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 36814 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 51035 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 63982 перегляди
Актуальнi люди
Юлія Тимошенко
Михайло Федоров
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ірак
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 24575 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 59263 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 51869 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 56551 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 57870 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Bild

Ситуація з опаленням у Києві є відносно контрольованою - КМДА

Київ • УНН

 • 28 перегляди

В.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що по кожному будинку в Києві є окремий план робіт щодо опалення. Це дозволяє вважати ситуацію контрольованою, незважаючи на злив води з систем опалення.

Ситуація з опаленням у Києві є відносно контрольованою - КМДА

По кожному будинку у місті сформовано окремий план робіт щодо опалення. Про це повідомив під час брифінгу в.о першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що наразі орієнтиром є прогрес у кількості будинків, які підключаються до опалення.

"По кожному, будинку, по кожному мікрорайону є відповідний план робіт. Ми сьогодні орієнтуємося на прогрес певний з кількості будинків, які будуть з опаленням і таким чином можемо сказати, що ситуація на сьогодні є відносно контрольованою" - Пантелєєв

Нагадаємо

Комунальні служби Києва зливають воду з систем опалення житлових будинків, щоб запобігти перемерзанню мереж та пошкодженню труб під час морозів та аварійних відключень електроенергії. Це рішення пов'язане із зупинкою роботи ТЕЦ у столиці.

Алла Кіосак

СуспільствоКиїв
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Електроенергія
Київська міська державна адміністрація
Київ