Ситуація з опаленням у Києві є відносно контрольованою - КМДА
Київ • УНН
В.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що по кожному будинку в Києві є окремий план робіт щодо опалення. Це дозволяє вважати ситуацію контрольованою, незважаючи на злив води з систем опалення.
По кожному будинку у місті сформовано окремий план робіт щодо опалення. Про це повідомив під час брифінгу в.о першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН.
Деталі
Він зазначив, що наразі орієнтиром є прогрес у кількості будинків, які підключаються до опалення.
"По кожному, будинку, по кожному мікрорайону є відповідний план робіт. Ми сьогодні орієнтуємося на прогрес певний з кількості будинків, які будуть з опаленням і таким чином можемо сказати, що ситуація на сьогодні є відносно контрольованою" - Пантелєєв
Нагадаємо
Комунальні служби Києва зливають воду з систем опалення житлових будинків, щоб запобігти перемерзанню мереж та пошкодженню труб під час морозів та аварійних відключень електроенергії. Це рішення пов'язане із зупинкою роботи ТЕЦ у столиці.