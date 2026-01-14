$43.180.08
17:38
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Ситуация с отоплением в Киеве относительно контролируемая - КГГА

Киев • УНН

 • 10 просмотра

И.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что по каждому дому в Киеве есть отдельный план работ по отоплению. Это позволяет считать ситуацию контролируемой, несмотря на слив воды из систем отопления.

Ситуация с отоплением в Киеве относительно контролируемая - КГГА

По каждому дому в городе сформирован отдельный план работ по отоплению. Об этом сообщил во время брифинга и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

Детали

Он отметил, что сейчас ориентиром является прогресс в количестве домов, которые подключаются к отоплению.

"По каждому дому, по каждому микрорайону есть соответствующий план работ. Мы сегодня ориентируемся на определенный прогресс по количеству домов, которые будут с отоплением, и таким образом можем сказать, что ситуация на сегодня относительно контролируемая" - Пантелеев

Напомним

Коммунальные службы Киева сливают воду из систем отопления жилых домов, чтобы предотвратить перемерзание сетей и повреждение труб во время морозов и аварийных отключений электроэнергии. Это решение связано с остановкой работы ТЭЦ в столице.

Алла Киосак

ОбществоКиев
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Отключение света
Электроэнергия
Киевская городская государственная администрация
Киев