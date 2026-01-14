Ситуация с отоплением в Киеве относительно контролируемая - КГГА
И.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что по каждому дому в Киеве есть отдельный план работ по отоплению. Это позволяет считать ситуацию контролируемой, несмотря на слив воды из систем отопления.
По каждому дому в городе сформирован отдельный план работ по отоплению. Об этом сообщил во время брифинга и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.
Детали
Он отметил, что сейчас ориентиром является прогресс в количестве домов, которые подключаются к отоплению.
"По каждому дому, по каждому микрорайону есть соответствующий план работ. Мы сегодня ориентируемся на определенный прогресс по количеству домов, которые будут с отоплением, и таким образом можем сказать, что ситуация на сегодня относительно контролируемая" - Пантелеев
Напомним
Коммунальные службы Киева сливают воду из систем отопления жилых домов, чтобы предотвратить перемерзание сетей и повреждение труб во время морозов и аварийных отключений электроэнергии. Это решение связано с остановкой работы ТЭЦ в столице.