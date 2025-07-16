Ситуація на водоймах: за добу в Україні потонули 12 людей, серед них - дитина

Смертельна статистика на водоймах України набуває загрозливих масштабів. Лише за останню добу загинуло 12 осіб, зокрема 8-річна дитина на пляжі у Харкові. Загибелі зафіксовані у 10 регіонах, а з початку минулого року вода забрала життя вже 463 людей, серед яких 41 дитина. Про це повідомила ДСНС передає УНН.

Ситуація на водоймах в Україні лякає!! Лише за останню добу вода забрала життя 12 людей. Серед них – дитина 2016 р.н., яка потонула на пляжі "Аква Жур" у Харкові…Фатальні випадки зафіксовано в різних куточках країни – на Миколаївщині, Івано-Франківщині, Полтавщині, Хмельниччині, Харківщині, Рівненщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Кіровоградщині та у Києві - повідомили у службі.

За статистикою ДСНС, з початку минулого року на водоймах України "загинуло 463 людини, з них – 41 дитина".

Сьогодні на Вінниччині знайшли тіло 22-річного жителя с. Березівка Могилів-Подільського району, який трагічно загинув на території затопленого гранітного кар’єру. Під час відпочинку хлопець пірнув у водойму й не виплив на поверхню - додали рятувальники.

Вони повідомили, що пошукові роботи тривали майже дві доби. Водолази ДСНС знайшли загиблого на глибині 11 метрів за допомогою підводного дрона.

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