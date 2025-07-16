Ситуация на водоемах: за сутки в Украине утонули 12 человек, среди них - ребенок

Смертельная статистика на водоемах Украины приобретает угрожающие масштабы. Только за последние сутки погибло 12 человек, в том числе 8-летний ребенок на пляже в Харькове. Гибель зафиксирована в 10 регионах, а с начала прошлого года вода унесла жизни уже 463 человек, среди которых 41 ребенок. Об этом сообщила ГСЧС, передает УНН.

Ситуация на водоемах в Украине пугает!! Только за последние сутки вода унесла жизни 12 человек. Среди них – ребенок 2016 г.р., который утонул на пляже "Аква Жур" в Харькове… Фатальные случаи зафиксированы в разных уголках страны – на Николаевщине, Ивано-Франковщине, Полтавщине, Хмельницкой, Харьковской, Ровенской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской областях и в Киеве - сообщили в службе.

По статистике ГСЧС, с начала прошлого года на водоемах Украины "погибло 463 человека, из них – 41 ребенок".

Сегодня в Винницкой области нашли тело 22-летнего жителя с. Березовка Могилев-Подольского района, который трагически погиб на территории затопленного гранитного карьера. Во время отдыха парень нырнул в водоем и не выплыл на поверхность - добавили спасатели.

Они сообщили, что поисковые работы продолжались почти двое суток. Водолазы ГСЧС нашли погибшего на глубине 11 метров с помощью подводного дрона.

В Украине за сутки произошло 265 природных пожаров, в Херсонской области из-за атаки рф горело пшеничное поле