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В Украине за сутки произошло 265 природных пожаров, в Херсонской области из-за атаки рф горело пшеничное поле

Киев • УНН

 • 548 просмотра

В течение суток в Украине зафиксировано 265 природных пожаров, уничтоживших более 403 га. На Херсонщине вражеский удар вызвал возгорание пшеничного поля, а также повредил жилые дома и инфраструктуру.

В Украине за сутки произошло 265 природных пожаров, в Херсонской области из-за атаки рф горело пшеничное поле

В Украине за прошедшие сутки произошло 265 природных пожаров, уничтоживших более 403 га, в Херсонской области из-за вражеского удара загорелось пшеничное поле, сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.

За одни сутки в природных экосистемах Украины зафиксировано 265 пожаров, уничтоживших более 403 га территории

- сообщили в ГСЧС.

По данным ГСЧС, за прошедшие сутки наибольшие площади выгорели:

  • Харьковщина - 139,8 га;
    • Николаевщина - 99,65 га;
      • Одесщина - 36,6 га.

        В Херсонской области произошел пожар на поле из-за российского удара. "На одном из направлений враг сбросил взрывчатку с дрона на пшеничное поле - огонь охватил около 2 гектаров. Спасатели совместно с местной пожарной охраной ликвидировали 10 пожаров в экосистемах. Общая площадь тушения составила почти 11 га", - сообщили в ГСЧС.

        Дополнение

        На Херсонщине, по данным ГСЧС, под вражескими обстрелами также были населенные пункты - горели частный жилой дом, хозяйственные постройки и сухая растительность. Пожарные работали в условиях постоянной угрозы повторных ударов, ежесекундно рискуя собственной жизнью.

        В целом, как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки на Херсонщине российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили. Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения.

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        ОбществоВойнаКриминал и ЧП
        Прокудин Александр Сергеевич
        Николаевская область
        Харьковская область
        Одесская область
        Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
        Херсонская область
        Украина
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