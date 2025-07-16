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В Україні за добу сталося 265 природних пожеж, на Херсонщині через атаку рф горіло пшеничне поле

Київ • УНН

 • 586 перегляди

Протягом доби в Україні зафіксовано 265 природних пожеж, що знищили понад 403 га. На Херсонщині ворожий удар спричинив займання пшеничного поля, а також пошкодив житлові будинки та інфраструктуру.

В Україні за добу сталося 265 природних пожеж, на Херсонщині через атаку рф горіло пшеничне поле

В Україні протягом минулої доби сталося 265 природних пожеж, знищивши понад 403 га, у Херсонській області через ворожий дар спалахнуло пшеничне поле, повідомили у середу у ДСНС України, пише УНН

За одну добу в природних екосистемах України зафіксовано 265 пожеж, які знищили понад 403 га території

- повідомили в ДСНС.

За даними ДСНС, минулої доби найбільші площі вигоріли:

  • Харківщина - 139,8 га;
    • Миколаївщина - 99,65 га;
      • Одещина - 36,6 га.

        У Херсонській області сталася пожежа на полі через російський удар. "На одному з напрямків ворог скинув вибухівку з дрона на пшеничне поле - вогонь охопив близько 2 гектарів. Рятувальники спільно з місцевою пожежною охороною ліквідували 10 пожеж в екосистемах. Загальна площа гасіння становила майже 11 га", - повідомили у ДСНС.

        Доповнення

        На Херсонщині, за даними ДСНС, під ворожими обстрілами також були населені пункти - горіли приватний житловий будинок, господарські споруди та суха рослинність. Вогнеборці працювали в умовах постійної загрози повторних ударів, щосекунди ризикуючи власним життям.

        Загалом, як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби на Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруди, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        СуспільствоВійнаКримінал та НП
        Прокудін Олександр Сергійович
        Миколаївська область
        Харківська область
        Одеська область
        Державна служба України з надзвичайних ситуацій
        Херсонська область
        Україна
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