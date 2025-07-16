В Україні за добу сталося 265 природних пожеж, на Херсонщині через атаку рф горіло пшеничне поле

В Україні протягом минулої доби сталося 265 природних пожеж, знищивши понад 403 га, у Херсонській області через ворожий дар спалахнуло пшеничне поле, повідомили у середу у ДСНС України, пише УНН.

За одну добу в природних екосистемах України зафіксовано 265 пожеж, які знищили понад 403 га території - повідомили в ДСНС.

За даними ДСНС, минулої доби найбільші площі вигоріли:

Харківщина - 139,8 га;

Миколаївщина - 99,65 га;

Одещина - 36,6 га.

У Херсонській області сталася пожежа на полі через російський удар. "На одному з напрямків ворог скинув вибухівку з дрона на пшеничне поле - вогонь охопив близько 2 гектарів. Рятувальники спільно з місцевою пожежною охороною ліквідували 10 пожеж в екосистемах. Загальна площа гасіння становила майже 11 га", - повідомили у ДСНС.

Доповнення

На Херсонщині, за даними ДСНС, під ворожими обстрілами також були населені пункти - горіли приватний житловий будинок, господарські споруди та суха рослинність. Вогнеборці працювали в умовах постійної загрози повторних ударів, щосекунди ризикуючи власним життям.

Загалом, як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби на Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруди, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію 8 людей дістали поранення.