Ексклюзив
14:21 • 1710 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 2926 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 8644 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 11964 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 10202 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 15331 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10130 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 7838 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ексклюзив
09:00 • 23121 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 20191 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Системна цукрова криза в рф і рб: у розвідці прогнозують обвал цін у 2026 році

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Рекордний урожай цукрових буряків у Білорусі, близько 5 млн тонн, став фактором ризику через перенасичення російського ринку. Це призводить до падіння цін на цукор та погіршення економіки для аграріїв і переробників.

Системна цукрова криза в рф і рб: у розвідці прогнозують обвал цін у 2026 році

Рекордний урожай цукрових буряків у білорусі – близько 5 млн тонн – виявився фактором ризику, а не переваги. Ключовий експортний ринок, яким є росія, вже перенасичений дешевим цукром, і цей дисбаланс лише посилюється. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, нове виробництво, старі запаси та імпорт з білорусі тиснуть на ціни, різко погіршуючи економіку як для аграріїв, так і для переробників, передає УНН.

Деталі

За даними розвідки, у 2025 році виробництво цукру в росії перевищить 6,4 млн тонн – майже стільки ж, як і торік. За внутрішнього споживання на рівні 5,6–5,7 млн тонн, імпорту близько 0,3 млн тонн і запасів у 0,35 млн тонн країні необхідно експортувати до 1,5 млн тонн, щоб уникнути обвалу внутрішнього ринку. Такий обсяг росії вдавалося реалізувати за кордоном лише один раз – у сезоні 2019/2020. За нинішніх умов це має малоймовірний вигляд.

росія розробляє нову схему розселення на тлі депопуляції та занепаду регіонів - розвідка17.12.25, 11:39 • 2784 перегляди

Наслідки очевидні. Ціни на цукор у росії пішли вниз, знищуючи рентабельність галузі. Якщо у 2024 році середні ціни перевищували 51 тис. рублів за тонну, то в жовтні 2025-го впали до 42,2 тис., а на початку грудня залишалися на 15 % нижче торішнього рівня. Це безпосередньо відображається й на білоруських постачальниках. Зовнішнє середовище не залишає простору для маневру. Світові ціни на цукор перебувають на мінімумі за п’ять років. Глобальний ринок знову в профіциті – 4,2 млн тонн, і надлишок зростатиме в сезоні 2025/2026 через активність Індії й Таїланду. Водночас доступ до ринку білого цукру жорстко обмежений: країни-імпортери захищають власних виробників 

- йдеться у повідомленні.

У розвідці наголошують, що для білорусі ситуація не менш загрозлива. За виробництва 650–660 тис. тонн внутрішній ринок поглинає лише трохи більше половини. Решта традиційно йде до росії та країн пострадянського простору – ринків, які зараз самі перебувають у кризі надлишку.

Після відносно успішного 2024 року, коли продажі та прибуток зросли, у 2026-му цукрова промисловість стикається не з питанням зростання, а з питанням виживання. За поточних цін і структурних обмежень 2026 рік буде кризовим для всієї галузі 

- зазначено у повідомленні.

білорусь стрімко втрачає економічний суверенітет через зростання залежності від росії - розвідка19.12.25, 14:21 • 1738 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Білорусь
Таїланд
Індія