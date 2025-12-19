Рекордный урожай сахарной свеклы в беларуси – около 5 млн тонн – оказался фактором риска, а не преимущества. Ключевой экспортный рынок, которым является россия, уже перенасыщен дешевым сахаром, и этот дисбаланс только усиливается. Как сообщили в Службе внешней разведки, новое производство, старые запасы и импорт из беларуси давят на цены, резко ухудшая экономику как для аграриев, так и для переработчиков, передает УНН.

По данным разведки, в 2025 году производство сахара в России превысит 6,4 млн тонн – почти столько же, как и в прошлом году. При внутреннем потреблении на уровне 5,6–5,7 млн тонн, импорте около 0,3 млн тонн и запасах в 0,35 млн тонн стране необходимо экспортировать до 1,5 млн тонн, чтобы избежать обвала внутреннего рынка. Такой объем россии удавалось реализовать за границей лишь один раз – в сезоне 2019/2020. В нынешних условиях это выглядит маловероятным.

россия разрабатывает новую схему расселения на фоне депопуляции и упадка регионов - разведка

Последствия очевидны. Цены на сахар в россии пошли вниз, уничтожая рентабельность отрасли. Если в 2024 году средние цены превышали 51 тыс. рублей за тонну, то в октябре 2025-го упали до 42,2 тыс., а в начале декабря оставались на 15 % ниже прошлогоднего уровня. Это непосредственно отражается и на белорусских поставщиках. Внешняя среда не оставляет пространства для маневра. Мировые цены на сахар находятся на минимуме за пять лет. Глобальный рынок снова в профиците – 4,2 млн тонн, и излишек будет расти в сезоне 2025/2026 из-за активности Индии и Таиланда. В то же время доступ к рынку белого сахара жестко ограничен: страны-импортеры защищают собственных производителей

В разведке отмечают, что для Беларуси ситуация не менее угрожающая. При производстве 650–660 тыс. тонн внутренний рынок поглощает лишь немногим более половины. Остальное традиционно идет в россию и страны постсоветского пространства – рынки, которые сейчас сами находятся в кризисе избытка.

После относительно успешного 2024 года, когда продажи и прибыль выросли, в 2026-м сахарная промышленность сталкивается не с вопросом роста, а с вопросом выживания. При текущих ценах и структурных ограничениях 2026 год будет кризисным для всей отрасли