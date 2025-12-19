Системный сахарный кризис в рф и рб: в разведке прогнозируют обвал цен в 2026 году

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Эксклюзив
14:21 • 2742 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 4154 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 9282 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 12275 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 10406 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 15638 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10218 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 7892 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 23312 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 20203 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
89%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пограничники РФ пересекли линию контроля на границе Эстонии и России19 декабря, 05:23 • 12766 просмотра
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается09:27 • 6878 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать10:04 • 16740 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo10:41 • 13927 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 16094 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 2758 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 15641 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 16270 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 23313 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 49827 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Виталий Ким
Актуальные места
Украина
Одесса
Польша
Беларусь
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 56500 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 38500 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 37012 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 43385 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 48381 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Орлан-10
The Economist

Системный сахарный кризис в рф и рб: в разведке прогнозируют обвал цен в 2026 году

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Рекордный урожай сахарной свеклы в беларуси, около 5 млн тонн, стал фактором риска из-за перенасыщения российского рынка. Это приводит к падению цен на сахар и ухудшению экономики для аграриев и переработчиков.

Системный сахарный кризис в рф и рб: в разведке прогнозируют обвал цен в 2026 году

Рекордный урожай сахарной свеклы в беларуси – около 5 млн тонн – оказался фактором риска, а не преимущества. Ключевой экспортный рынок, которым является россия, уже перенасыщен дешевым сахаром, и этот дисбаланс только усиливается. Как сообщили в Службе внешней разведки, новое производство, старые запасы и импорт из беларуси давят на цены, резко ухудшая экономику как для аграриев, так и для переработчиков, передает УНН.

Детали

По данным разведки, в 2025 году производство сахара в России превысит 6,4 млн тонн – почти столько же, как и в прошлом году. При внутреннем потреблении на уровне 5,6–5,7 млн тонн, импорте около 0,3 млн тонн и запасах в 0,35 млн тонн стране необходимо экспортировать до 1,5 млн тонн, чтобы избежать обвала внутреннего рынка. Такой объем россии удавалось реализовать за границей лишь один раз – в сезоне 2019/2020. В нынешних условиях это выглядит маловероятным.

россия разрабатывает новую схему расселения на фоне депопуляции и упадка регионов - разведка17.12.25, 11:39 • 2784 просмотра

Последствия очевидны. Цены на сахар в россии пошли вниз, уничтожая рентабельность отрасли. Если в 2024 году средние цены превышали 51 тыс. рублей за тонну, то в октябре 2025-го упали до 42,2 тыс., а в начале декабря оставались на 15 % ниже прошлогоднего уровня. Это непосредственно отражается и на белорусских поставщиках. Внешняя среда не оставляет пространства для маневра. Мировые цены на сахар находятся на минимуме за пять лет. Глобальный рынок снова в профиците – 4,2 млн тонн, и излишек будет расти в сезоне 2025/2026 из-за активности Индии и Таиланда. В то же время доступ к рынку белого сахара жестко ограничен: страны-импортеры защищают собственных производителей 

- говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что для Беларуси ситуация не менее угрожающая. При производстве 650–660 тыс. тонн внутренний рынок поглощает лишь немногим более половины. Остальное традиционно идет в россию и страны постсоветского пространства – рынки, которые сейчас сами находятся в кризисе избытка.

После относительно успешного 2024 года, когда продажи и прибыль выросли, в 2026-м сахарная промышленность сталкивается не с вопросом роста, а с вопросом выживания. При текущих ценах и структурных ограничениях 2026 год будет кризисным для всей отрасли 

- указано в сообщении.

беларусь стремительно теряет экономический суверенитет из-за роста зависимости от россии - разведка19.12.25, 14:21 • 1772 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Беларусь
Таиланд
Индия