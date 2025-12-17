$42.180.06
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 10139 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
06:31 • 10551 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 22267 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 41738 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 34880 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 36454 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 31175 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 28444 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 28921 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
15 декабря, 13:38 • 87593 просмотра
россия разрабатывает новую схему расселения на фоне депопуляции и упадка регионов - разведка

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Служба внешней разведки сообщает, что россия разрабатывает новую Генеральную схему расселения населения. Документ фиксирует глубокие демографические и пространственные проблемы страны, а не предлагает реалистичные решения.

россия разрабатывает новую схему расселения на фоне депопуляции и упадка регионов - разведка

В россии разрабатывается новая Генеральная схема расселения населения. Несмотря на громкие формулировки, документ скорее фиксирует глубокие демографические и пространственные проблемы страны, чем предлагает реалистичные решения. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Ключевой акцент сделан на приоритете индивидуального жилищного строительства и "возрождении" ликвидированных и заброшенных сельских поселений. Предполагается, что спрос на индивидуальное жилищное строительство якобы сможет оживить территории с мизерным населением и отсутствием базовой инфраструктуры. Однако идея выглядит сомнительной: жизнь в селах на 10–15 жителей без доступа к медицине, образованию и сервисам вряд ли станет привлекательной альтернативой городам

- говорится в сообщении.

Для Северо-Западного федерального округа и центральной России декларируется "рассредоточение населения" и развитие транспортной связности. Фактически речь идет о попытке уменьшить последствия гиперконцентрации ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге – проблемы, которую РФ сама же и создала. При этом вопрос рабочих мест остается без ответа: чтобы конкурировать с агломерациями, они должны быть массовыми и высокооплачиваемыми, чего российская экономика обеспечить не способна.

Отдельные региональные "оси развития" – от Новосибирска до Иркутска или "Большого Владивостока" – снова сопровождаются абстрактными упоминаниями о "современных, в том числе космических, технологиях", без объяснения практического смысла. В то же время такие города, как Хабаровск, фактически выпадают из поля зрения, что лишь подчеркивает избирательность и политическую конъюнктурность планирования.

В итоге новая схема расселения выглядит не как стратегия развития, а как попытка административно замаскировать депопуляцию, упадок периферии и растущее неравенство между несколькими "опорными" центрами и остальной страной

- добавили в разведке.

кремль вытягивает из россиян последние сбережения через рынок недвижимости, но спрос на жилье падает - разведка26.10.25, 15:00 • 4699 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Недвижимость
Село
российская пропаганда
Техника