В россии разрабатывается новая Генеральная схема расселения населения. Несмотря на громкие формулировки, документ скорее фиксирует глубокие демографические и пространственные проблемы страны, чем предлагает реалистичные решения. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Ключевой акцент сделан на приоритете индивидуального жилищного строительства и "возрождении" ликвидированных и заброшенных сельских поселений. Предполагается, что спрос на индивидуальное жилищное строительство якобы сможет оживить территории с мизерным населением и отсутствием базовой инфраструктуры. Однако идея выглядит сомнительной: жизнь в селах на 10–15 жителей без доступа к медицине, образованию и сервисам вряд ли станет привлекательной альтернативой городам - говорится в сообщении.

Для Северо-Западного федерального округа и центральной России декларируется "рассредоточение населения" и развитие транспортной связности. Фактически речь идет о попытке уменьшить последствия гиперконцентрации ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге – проблемы, которую РФ сама же и создала. При этом вопрос рабочих мест остается без ответа: чтобы конкурировать с агломерациями, они должны быть массовыми и высокооплачиваемыми, чего российская экономика обеспечить не способна.

Отдельные региональные "оси развития" – от Новосибирска до Иркутска или "Большого Владивостока" – снова сопровождаются абстрактными упоминаниями о "современных, в том числе космических, технологиях", без объяснения практического смысла. В то же время такие города, как Хабаровск, фактически выпадают из поля зрения, что лишь подчеркивает избирательность и политическую конъюнктурность планирования.

В итоге новая схема расселения выглядит не как стратегия развития, а как попытка административно замаскировать депопуляцию, упадок периферии и растущее неравенство между несколькими "опорными" центрами и остальной страной - добавили в разведке.

