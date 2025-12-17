У росії розробляється нова Генеральна схема розселення населення. Попри гучні формулювання, документ радше фіксує глибокі демографічні й просторові проблеми країни, ніж пропонує реалістичні рішення. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Ключовий акцент зроблено на пріоритеті індивідуального житлового будівництва та "відродженні" ліквідованих і занедбаних сільських поселень. Передбачається, що попит на індивідуальне житлове будівництво нібито зможе оживити території з мізерним населенням і відсутністю базової інфраструктури. Проте ідея виглядає сумнівною: життя в селах на 10–15 мешканців без доступу до медицини, освіти й сервісів навряд чи стане привабливою альтернативою містам - йдеться у повідомленні.

Для Північно-Західного федерального округу та центральної росії декларується "розосередження населення" і розвиток транспортної зв’язаності. Фактично йдеться про намагання зменшити наслідки гіперконцентрації ресурсів у москві та санкт-петербурзі – проблеми, яку рф сама ж і створила. При цьому питання робочих місць залишається без відповіді: щоб конкурувати з агломераціями, вони мають бути масовими й високооплачуваними, чого російська економіка забезпечити не здатна.

Окремі регіональні "осі розвитку" – від Новосибірська до Іркутська чи "Великого Владивостока" – знову супроводжуються абстрактними згадками про "сучасні, зокрема космічні, технології", без пояснення практичного змісту. Водночас такі міста, як Хабаровськ, фактично випадають з поля уваги, що лише підкреслює вибірковість і політичну кон’юнктурність планування.

У підсумку нова схема розселення виглядає не як стратегія розвитку, а як спроба адміністративно замаскувати депопуляцію, занепад периферії та зростаючу нерівність між кількома "опорними" центрами і рештою країни - додали у розвідці.

