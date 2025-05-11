Сили оборони збили за ніч 60 ворожих БПЛА, ще 41 - "локаційно втрачено"
Київ • УНН
У ніч на 11 травня РФ атакувала Україну 108 дронами типу Shahed та імітаторами. Сили оборони збили 60 БПЛА, ще 41 імітатор було локаційно втрачено.
Також зазначається, що 41 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений. Передає УНН із посиланням на сторінку Повітряних сил Збройних Сил України.
Деталі
Загарбники у ніч на 11 травня атакували Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Атака була з напрямків: брянськ, шаталово, міллерово, Приморсько-ахтарськ – рф., Приморськ – ТОТ Запорізької обл., Гвардійське – ТОТ Криму.
Станом на 09.30 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України
41 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Нагадаємо
11 травня росія атакувала Київщину дронами, сили ППО працювали. В Броварському районі постраждав чоловік, в Обухівському пошкоджено п'ять будинків.
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