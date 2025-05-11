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Силы обороны сбили за ночь 60 вражеских БПЛА, еще 41 - "локационно потеряны"

Киев • УНН

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В ночь на 11 мая РФ атаковала Украину 108 дронами типа Shahed и имитаторами. Силы обороны сбили 60 БПЛА, еще 41 имитатор был локационно потерян.

Силы обороны сбили за ночь 60 вражеских БПЛА, еще 41 - "локационно потеряны"

Также отмечается, что 41 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян. Передает УНН со ссылкой на страницу Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Детали

Захватчики в ночь на 11 мая атаковали Украину 108-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Атака была с направлений: Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф., Приморск – ВОТ Запорожской обл., Гвардейское – ВОТ Крыма.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 60 ударных БпЛА типа Shahed.

Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины

- информирует сообщение на странице ПС Вооруженных Сил Украины.

41 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий).

Напомним

11 мая россия атаковала Киевщину дронами, силы ПВО работали. В Броварском районе пострадал мужчина, в Обуховском повреждены пять домов.

161 столкновение за сутки: враг активизировался на фронте – карты Генштаба ВСУ11.05.25, 09:03 • 1878 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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