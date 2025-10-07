Сили оборони взяли у полон 22-річного індійця: що він розповів

Бійці 63 бригади ЗСУ взяли в полон 22-річного індійця, який навчався в росії та потрапив на війну через наркотики. Він стверджує, що не хотів воювати і здався в полон під час першого штурму.

Фото: 63 окрема механізована бригада ЗСУ