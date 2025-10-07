Сили оборони взяли у полон 22-річного індійця: що він розповів
Київ • УНН
Бійці 63 бригади Збройних сил України взяли у полон 22-річного індійця. Молодий чоловік запевняє, що не хотів воювати і тому здався в полон у першому ж бою, пише УНН з посиланням на сторінку 63 бригади у Telegram.
Деталі
Взяли в полон 22-річного індійця! Маджоті добровільно розповів свою історію. Вчився в росії, але попався на наркоті. І щоб не сісти у в’язницю, поїхав на війну. Клянеться, що не збирався воювати, планував одразу втекти, тому під час першого ж штурму здався бійцям 63 бригади
Як бачимо, москалі продовжують активно набирати в свою армію іноземців і лише розширюють географію
Доповнення
У мережі з’явилося відео з кадрами успішної штурмової операції бійців 141-ї окремої механізованої бригади в селі Січневе на Дніпропетровщині. За повідомленням самого підрозділу, штурмовики "Шквалу" знищили 50 російських загарбників і взяли у полон ще вісьмох.
Січневе. Крок за кроком звільняємо нашу землю
Сили оборони України зачистили Нове Шахове та відкинули ворога поблизу Никанорівки та Золотого Колодязя на Донеччині. Армія рф має просування у Запорізькій області.