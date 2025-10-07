$41.340.11
Ексклюзив
09:44
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
07:13
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
6 жовтня, 06:00
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Сили оборони взяли у полон 22-річного індійця: що він розповів

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Бійці 63 бригади ЗСУ взяли в полон 22-річного індійця, який навчався в росії та потрапив на війну через наркотики. Він стверджує, що не хотів воювати і здався в полон під час першого штурму.

Сили оборони взяли у полон 22-річного індійця: що він розповів
Фото: 63 окрема механізована бригада ЗСУ

Бійці 63 бригади Збройних сил України взяли у полон 22-річного індійця. Молодий чоловік запевняє, що не хотів воювати і тому здався в полон у першому ж бою, пише УНН з посиланням на сторінку 63 бригади у Telegram.

Деталі

Взяли в полон 22-річного індійця! Маджоті добровільно розповів свою історію. Вчився в росії, але попався на наркоті. І щоб не сісти у в’язницю, поїхав на війну. Клянеться, що не збирався воювати, планував одразу втекти, тому під час першого ж штурму здався бійцям 63 бригади 

- розповіли військові.

Як бачимо, москалі продовжують активно набирати в свою армію іноземців і лише розширюють географію

- додали українські бійці.

Доповнення

У мережі з’явилося відео з кадрами успішної штурмової операції бійців 141-ї окремої механізованої бригади в селі Січневе на Дніпропетровщині. За повідомленням самого підрозділу, штурмовики "Шквалу" знищили 50 російських загарбників і взяли у полон ще вісьмох.

Січневе. Крок за кроком звільняємо нашу землю

- зазначили автори публікації.

Сили оборони України зачистили Нове Шахове та відкинули ворога поблизу Никанорівки та Золотого Колодязя на Донеччині. Армія рф має просування у Запорізькій області.

Павло Зінченко

Донецька область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Індія
Україна