Бійці 141 ОМБр показали кадри звільнення та зачистки Січневого від окупантів на Дніпропетровщині

У мережі з’явилося відео з кадрами успішної штурмової операції бійців 141-ї окремої механізованої бригади в селі Січневе на Дніпропетровщині – за повідомленням самого підрозділу, штурмовики "Шквал" знищили 50 російських загарбників і взяли у полон ще восьмеро. Про це військові підрозділу повідомили в Телеграм, пише УНН.

Деталі

У вівторок, 7 жовтня, у Telegram-каналі 141-ї окремої механізованої бригади опубліковано відеозапис, на якому зафіксовані штурмові дії українських бійців у селі Січневе (Дніпропетровська область). У супровідному описі підкреслюється, що кадри – це не художній фільм, а реальна бойова операція, результатом якої стали "значні втрати" противника.

За повідомленням бригади, штурмовий підрозділ "Шквал" у рамках операції ліквідував 50 російських загарбників, ще восьмеро – узято в полон. На відео видно епізоди безпосереднього бою, роботу штурмових груп та зачистку позицій противника.

У дописі також звучить меседж про поступове звільнення української землі.

Січневе. Крок за кроком звільняємо нашу землю – зазначили автори публікації.

ЗСУ зачистили Нове Шахове та відкинули ворога на Донеччині, рф просунулася у Запорізькій області - DeepState