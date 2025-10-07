Бійці 141 ОМБр показали кадри звільнення та зачистки Січневого від окупантів на Дніпропетровщині

$41.340.11
48.270.11
ukenru
Ексклюзив
07:13 • 14826 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 31853 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 61872 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 51939 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 53332 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 92559 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36115 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 41237 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 67430 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 78361 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.9м/с
84%
753мм
Популярнi новини
У Шостці відновлено електропостачання в частині будинків, інші отримують світло за графікомVideo6 жовтня, 23:46 • 8862 перегляди
Німецька розвідка має докази, що Кремль обговорює напад на НАТО7 жовтня, 01:50 • 4044 перегляди
Президент та прем'єр-міністр Фінляндії відвідають США для зустрічі з Трампом: про що говоритимуть7 жовтня, 03:01 • 13331 перегляди
Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ04:42 • 19187 перегляди
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT05:57 • 13603 перегляди
Публікації
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
07:13 • 14837 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 44699 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 54323 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 92568 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 194605 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Себастьян Лекорню
Ангела Меркель
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Харків
Львів
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 18729 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 72200 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 68065 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 143272 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 74671 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
The Guardian
Truth Social
Північний потік

Бійці 141 ОМБр показали кадри звільнення та зачистки Січневого від окупантів на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 1702 перегляди

Бійці 141-ї окремої механізованої бригади провели успішну штурмову операцію в селі Січневе на Дніпропетровщині. Штурмовики "Шквал" знищили 50 російських загарбників та взяли у полон ще вісьмох.

Бійці 141 ОМБр показали кадри звільнення та зачистки Січневого від окупантів на Дніпропетровщині

У мережі з’явилося відео з кадрами успішної штурмової операції бійців 141-ї окремої механізованої бригади в селі Січневе на Дніпропетровщині – за повідомленням самого підрозділу, штурмовики "Шквал" знищили 50 російських загарбників і взяли у полон ще восьмеро. Про це військові підрозділу повідомили в Телеграм, пише УНН.

Деталі

У вівторок, 7 жовтня, у Telegram-каналі 141-ї окремої механізованої бригади опубліковано відеозапис, на якому зафіксовані штурмові дії українських бійців у селі Січневе (Дніпропетровська область). У супровідному описі підкреслюється, що кадри – це не художній фільм, а реальна бойова операція, результатом якої стали "значні втрати" противника.

За повідомленням бригади, штурмовий підрозділ "Шквал" у рамках операції ліквідував 50 російських загарбників, ще восьмеро – узято в полон. На відео видно епізоди безпосереднього бою, роботу штурмових груп та зачистку позицій противника.

У дописі також звучить меседж про поступове звільнення української землі. 

Січневе. Крок за кроком звільняємо нашу землю 

– зазначили автори публікації.

ЗСУ зачистили Нове Шахове та відкинули ворога на Донеччині, рф просунулася у Запорізькій області - DeepState 02.10.25, 00:27 • 13533 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Дніпропетровська область