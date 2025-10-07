$41.340.11
48.270.11
ukenru
Эксклюзив
07:13 • 13977 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 31124 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 61288 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 51415 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 52903 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 91882 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 35949 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 41181 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 67344 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 78323 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
Рубрики
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

публикации
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
07:13 • 13961 просмотра
Бойцы 141 ОМБр показали кадры освобождения и зачистки Сичневого от оккупантов на Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 1492 просмотра

Бойцы 141-й отдельной механизированной бригады провели успешную штурмовую операцию в селе Сичневое на Днепропетровщине. Штурмовики "Шквал" уничтожили 50 российских захватчиков и взяли в плен еще восьмерых.

Бойцы 141 ОМБр показали кадры освобождения и зачистки Сичневого от оккупантов на Днепропетровщине

В сети появилось видео с кадрами успешной штурмовой операции бойцов 141-й отдельной механизированной бригады в селе Сичневое на Днепропетровщине – по сообщению самого подразделения, штурмовики "Шквал" уничтожили 50 российских захватчиков и взяли в плен еще восьмерых. Об этом военные подразделения сообщили в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

Во вторник, 7 октября, в Telegram-канале 141-й отдельной механизированной бригады опубликована видеозапись, на которой зафиксированы штурмовые действия украинских бойцов в селе Сичневое (Днепропетровская область). В сопроводительном описании подчеркивается, что кадры – это не художественный фильм, а реальная боевая операция, результатом которой стали "значительные потери" противника.

По сообщению бригады, штурмовое подразделение "Шквал" в рамках операции ликвидировало 50 российских захватчиков, еще восемь – взяты в плен. На видео видны эпизоды непосредственного боя, работу штурмовых групп и зачистку позиций противника.

В сообщении также звучит месседж о постепенном освобождении украинской земли. 

Сичневое. Шаг за шагом освобождаем нашу землю 

– отметили авторы публикации.

Степан Гафтко

Война в Украине
Днепропетровская область