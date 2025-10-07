Бойцы 141 ОМБр показали кадры освобождения и зачистки Сичневого от оккупантов на Днепропетровщине
Бойцы 141-й отдельной механизированной бригады провели успешную штурмовую операцию в селе Сичневое на Днепропетровщине. Штурмовики "Шквал" уничтожили 50 российских захватчиков и взяли в плен еще восьмерых.
Во вторник, 7 октября, в Telegram-канале 141-й отдельной механизированной бригады опубликована видеозапись, на которой зафиксированы штурмовые действия украинских бойцов в селе Сичневое (Днепропетровская область). В сопроводительном описании подчеркивается, что кадры – это не художественный фильм, а реальная боевая операция, результатом которой стали "значительные потери" противника.
По сообщению бригады, штурмовое подразделение "Шквал" в рамках операции ликвидировало 50 российских захватчиков, еще восемь – взяты в плен. На видео видны эпизоды непосредственного боя, работу штурмовых групп и зачистку позиций противника.
В сообщении также звучит месседж о постепенном освобождении украинской земли.
Сичневое. Шаг за шагом освобождаем нашу землю
