Эксклюзив
09:44 • 4804 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
07:13 • 24827 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 36702 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 66780 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 55880 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 55318 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 98246 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 36448 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 41590 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 67902 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
Силы обороны взяли в плен 22-летнего индийца: что он рассказал

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Бойцы 63 бригады ВСУ взяли в плен 22-летнего индийца, который учился в россии и попал на войну из-за наркотиков. Он утверждает, что не хотел воевать и сдался в плен во время первого штурма.

Силы обороны взяли в плен 22-летнего индийца: что он рассказал
Фото: 63 отдельная механизированная бригада ВСУ

Бойцы 63-й бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен 22-летнего индийца. Молодой человек уверяет, что не хотел воевать и поэтому сдался в плен в первом же бою, пишет УНН со ссылкой на страницу 63-й бригады в Telegram.

Подробности

Взяли в плен 22-летнего индийца! Маджоти добровольно рассказал свою историю. Учился в россии, но попался на наркотиках. И чтобы не сесть в тюрьму, поехал на войну. Клянется, что не собирался воевать, планировал сразу сбежать, поэтому во время первого же штурма сдался бойцам 63-й бригады 

- рассказали военные.

Как видим, москали продолжают активно набирать в свою армию иностранцев и только расширяют географию

- добавили украинские бойцы.

Дополнение

В сети появилось видео с кадрами успешной штурмовой операции бойцов 141-й отдельной механизированной бригады в селе Сичневое на Днепропетровщине. По сообщению самого подразделения, штурмовики "Шквала" уничтожили 50 российских захватчиков и взяли в плен еще восьмерых.

Сичневое. Шаг за шагом освобождаем нашу землю

- отметили авторы публикации.

Силы обороны Украины зачистили Новое Шахово и отбросили врага вблизи Никаноровки и Золотого Колодца в Донецкой области. Армия рф имеет продвижение в Запорожской области.

Павел Зинченко

