Силы обороны взяли в плен 22-летнего индийца: что он рассказал
Киев • УНН
Бойцы 63 бригады ВСУ взяли в плен 22-летнего индийца, который учился в россии и попал на войну из-за наркотиков. Он утверждает, что не хотел воевать и сдался в плен во время первого штурма.
Бойцы 63-й бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен 22-летнего индийца. Молодой человек уверяет, что не хотел воевать и поэтому сдался в плен в первом же бою, пишет УНН со ссылкой на страницу 63-й бригады в Telegram.
Подробности
Взяли в плен 22-летнего индийца! Маджоти добровольно рассказал свою историю. Учился в россии, но попался на наркотиках. И чтобы не сесть в тюрьму, поехал на войну. Клянется, что не собирался воевать, планировал сразу сбежать, поэтому во время первого же штурма сдался бойцам 63-й бригады
Как видим, москали продолжают активно набирать в свою армию иностранцев и только расширяют географию
Дополнение
В сети появилось видео с кадрами успешной штурмовой операции бойцов 141-й отдельной механизированной бригады в селе Сичневое на Днепропетровщине. По сообщению самого подразделения, штурмовики "Шквала" уничтожили 50 российских захватчиков и взяли в плен еще восьмерых.
Сичневое. Шаг за шагом освобождаем нашу землю
Силы обороны Украины зачистили Новое Шахово и отбросили врага вблизи Никаноровки и Золотого Колодца в Донецкой области. Армия рф имеет продвижение в Запорожской области.