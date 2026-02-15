$42.990.00
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 18037 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 24148 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 21704 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 23017 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 60922 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 46618 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 40893 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 32021 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 30510 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 25426 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Сили оборони України за добу відбили понад дві сотні атак окупантів на фронті

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Станом на вечір 15 лютого зафіксовано 217 бойових зіткнень. російські війська здійснили понад три тисячі атак дронами та скинули 131 керовану авіабомбу.

Сили оборони України за добу відбили понад дві сотні атак окупантів на фронті

Станом на вечір 15 лютого оперативна ситуація на лінії зіткнення залишається напруженою: від початку доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. російські війська продовжують масовано застосовувати авіацію та дрони-камікадзе, здійснивши понад три тисячі атак безпілотниками та скинувши 131 керовану авіабомбу на позиції українських захисників. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 131 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 3031 дрон-камікадзе та здійснив 2522 обстріли населених пунктів та позицій наших військ

- йдеться у повідомленні Генштабу.

Найбільша інтенсивність штурмових дій спостерігається на Покровському напрямку, де ворог 58 разів намагався просунутися в районах Покровська, Удачного та ще низки населених пунктів. За попередніми даними, лише на цій ділянці ліквідовано 167 загарбників, знищено танк та 13 одиниць автомобільної техніки. Не менш активним був агресор і на Костянтинівському напрямку, здійснивши 26 штурмів, проте на цей час активних боєзіткнень там не зафіксовано.

Оборонні операції на південних та східних рубежах

Українські воїни успішно зупинили наступальні спроби росіян на Слов’янському напрямку, де відбито вісім атак у бік Ямполя та Кривої Луки, а також на Гуляйпільському напрямку, де зафіксовано 24 ворожі штурми. Водночас на Придніпровському та Краматорському напрямках окупанти активних наступальних дій не проводили, зосередившись на обстрілах.

Зеленський: рф за тиждень випустила по Україні понад 1200 авіабомб і 50 ракет, головна ціль - енергетика15.02.26, 10:48 • 4462 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна