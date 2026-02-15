Сили оборони України за добу відбили понад дві сотні атак окупантів на фронті
Київ • УНН
Станом на вечір 15 лютого зафіксовано 217 бойових зіткнень. російські війська здійснили понад три тисячі атак дронами та скинули 131 керовану авіабомбу.
Станом на вечір 15 лютого оперативна ситуація на лінії зіткнення залишається напруженою: від початку доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. російські війська продовжують масовано застосовувати авіацію та дрони-камікадзе, здійснивши понад три тисячі атак безпілотниками та скинувши 131 керовану авіабомбу на позиції українських захисників. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 131 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 3031 дрон-камікадзе та здійснив 2522 обстріли населених пунктів та позицій наших військ
Найбільша інтенсивність штурмових дій спостерігається на Покровському напрямку, де ворог 58 разів намагався просунутися в районах Покровська, Удачного та ще низки населених пунктів. За попередніми даними, лише на цій ділянці ліквідовано 167 загарбників, знищено танк та 13 одиниць автомобільної техніки. Не менш активним був агресор і на Костянтинівському напрямку, здійснивши 26 штурмів, проте на цей час активних боєзіткнень там не зафіксовано.
Оборонні операції на південних та східних рубежах
Українські воїни успішно зупинили наступальні спроби росіян на Слов’янському напрямку, де відбито вісім атак у бік Ямполя та Кривої Луки, а також на Гуляйпільському напрямку, де зафіксовано 24 ворожі штурми. Водночас на Придніпровському та Краматорському напрямках окупанти активних наступальних дій не проводили, зосередившись на обстрілах.
