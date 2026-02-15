Силы обороны Украины за сутки отбили более двухсот атак оккупантов на фронте

По состоянию на вечер 15 февраля оперативная ситуация на линии соприкосновения остается напряженной: с начала суток зафиксировано 217 боевых столкновений. российские войска продолжают массированно применять авиацию и дроны-камикадзе, совершив более трех тысяч атак беспилотниками и сбросив 131 управляемую авиабомбу на позиции украинских защитников. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

Противник нанес 47 авиационных ударов, сбросил 131 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 3031 дрон-камикадзе и совершил 2522 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сообщении Генштаба.

Наибольшая интенсивность штурмовых действий наблюдается на Покровском направлении, где враг 58 раз пытался продвинуться в районах Покровска, Удачного и еще ряда населенных пунктов. По предварительным данным, только на этом участке ликвидировано 167 захватчиков, уничтожен танк и 13 единиц автомобильной техники. Не менее активен был агрессор и на Константиновском направлении, совершив 26 штурмов, однако на данный момент активных боестолкновений там не зафиксировано.

Оборонительные операции на южных и восточных рубежах

Украинские воины успешно остановили наступательные попытки россиян на Славянском направлении, где отбито восемь атак в сторону Ямполя и Кривой Луки, а также на Гуляйпольском направлении, где зафиксировано 24 вражеских штурма. В то же время на Приднепровском и Краматорском направлениях оккупанты активных наступательных действий не проводили, сосредоточившись на обстрелах.

