Сили оборони України роблять все, аби зірвати його: у ЦПД відреагували на повідомлення про ймовірний масштабний наступ рф найближчим часом

У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 15727 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 26508 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 24281 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 23176 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 20581 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 18435 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 19733 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 30063 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 48336 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Прокуратура в Гаазі вимагає 45 років тюрми для колишнього президента Косова Хашима Тачі10 лютого, 00:31 • 6464 перегляди
Болгарські активісти заявили про виявлення бази ПВК "вагнер" у горах поблизу села Кладниця10 лютого, 01:06 • 9046 перегляди
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням04:59 • 15011 перегляди
Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистемиPhoto06:01 • 8242 перегляди
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловікаPhotoVideo08:49 • 6666 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 26832 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 34953 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 73090 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 94616 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 109835 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Село
Донецька область
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 13254 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 15068 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 15432 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 41733 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 43973 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Дипломатка

Сили оборони України роблять все, аби зірвати його: у ЦПД відреагували на повідомлення про ймовірний масштабний наступ рф найближчим часом

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко прокоментував публікацію Die Welt про ймовірний масштабний наступ рф навесні-влітку 2026 року. Коваленко зазначив, що плани ворога відомі, а Сили оборони України роблять все для їх зриву.

Сили оборони України роблять все, аби зірвати його: у ЦПД відреагували на повідомлення про ймовірний масштабний наступ рф найближчим часом

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко прокоментував публікацію у німецькій газеті Die Welt про те, що росіяни, ймовірно, готують масштабний наступ в Україні навесні-влітку 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Коваленка у Telegram, а також на публікацію Die Welt.

Деталі

За даними публікації, росіяни збирають значні сили на східному та південному кордонах України. Водночас у американському Інституті вивчення війни зазначили, що кремль робить ставку на силовий сценарій завершення війни, попри дипломатичні заяви і планує задіяти стратегічні резерви, формування яких триває ще з минулого року.

Коваленко заявив, що Die Welt "не є першоджерелом щодо планів росіян на весну і літо".

Про те, що ворог готує резерви для спроб посилення тиску на кількох напрямках, говорили ще з грудня-січня. Західна преса дещо відстає. Плани ворога відомі, зрозумілі, Сили оборони України роблять все, аби зривати їх максимально

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Сили оборони України у січні завдали 48 ударів DeepStrike по російській нафтогазовій галузі, що зменшило загальну переробку нафти на 19%.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Державний кордон України
Інститут вивчення війни
Збройні сили України
Україна