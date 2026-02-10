Сили оборони України роблять все, аби зірвати його: у ЦПД відреагували на повідомлення про ймовірний масштабний наступ рф найближчим часом
Київ • УНН
Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко прокоментував публікацію Die Welt про ймовірний масштабний наступ рф навесні-влітку 2026 року. Коваленко зазначив, що плани ворога відомі, а Сили оборони України роблять все для їх зриву.
Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко прокоментував публікацію у німецькій газеті Die Welt про те, що росіяни, ймовірно, готують масштабний наступ в Україні навесні-влітку 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Коваленка у Telegram, а також на публікацію Die Welt.
Деталі
За даними публікації, росіяни збирають значні сили на східному та південному кордонах України. Водночас у американському Інституті вивчення війни зазначили, що кремль робить ставку на силовий сценарій завершення війни, попри дипломатичні заяви і планує задіяти стратегічні резерви, формування яких триває ще з минулого року.
Коваленко заявив, що Die Welt "не є першоджерелом щодо планів росіян на весну і літо".
Про те, що ворог готує резерви для спроб посилення тиску на кількох напрямках, говорили ще з грудня-січня. Західна преса дещо відстає. Плани ворога відомі, зрозумілі, Сили оборони України роблять все, аби зривати їх максимально
Нагадаємо
Раніше Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Сили оборони України у січні завдали 48 ударів DeepStrike по російській нафтогазовій галузі, що зменшило загальну переробку нафти на 19%.