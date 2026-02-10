Силы обороны Украины делают все, чтобы сорвать его: в ЦПД отреагировали на сообщения о вероятном масштабном наступлении РФ в ближайшее время

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал публикацию в немецкой газете Die Welt о том, что россияне, вероятно, готовят масштабное наступление в Украине весной-летом 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Коваленко в Telegram, а также на публикацию Die Welt.

По данным публикации, россияне собирают значительные силы на восточной и южной границах Украины. В то же время в американском Институте изучения войны отметили, что кремль делает ставку на силовой сценарий завершения войны, несмотря на дипломатические заявления, и планирует задействовать стратегические резервы, формирование которых продолжается еще с прошлого года.

Коваленко заявил, что Die Welt "не является первоисточником относительно планов россиян на весну и лето".

О том, что враг готовит резервы для попыток усиления давления на нескольких направлениях, говорили еще с декабря-января. Западная пресса несколько отстает. Планы врага известны, понятны, Силы обороны Украины делают все, чтобы срывать их максимально - говорится в сообщении.

Ранее Главнокомандующий ВСУ заявил, что Силы обороны Украины в январе нанесли 48 ударов DeepStrike по российской нефтегазовой отрасли, что уменьшило общую переработку нефти на 19%.