Сили безпілотних систем уразили рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" (відео)
Київ • УНН
Бійці 412 полку Nemesis та аеророзвідка ДПСУ виявили та спалили рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" на Луганщині. Атака здійснена українськими дронами.
Українські дрони атакували рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" на Луганщині. Про це інформує УНН з посиланням на Сили безпілотних систем.
Станція постановки радіоперешкод Р-330Ж "Житель" – вкрай рідкісна і дороговартісна ціль. З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких ворожих систем
Військові пояснили, що"Житель" – складна і багатофункціональна система.
Зазначається, що нещодавно на Луганщині бійці 412 полку Nemesis у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів ДПСУ виявили та спалили саме такий рідкісний екземпляр.
Згідно з технічними характеристиками, може глушити наземний радіозв’язок на дальність до 25 км, зв’язок на літальних апаратах – до 50 км
Станція пеленгує джерела радіовипромінювання та визначає координати їхнього розміщення, встановлює радіоперешкоди для супутникового зв’язку, GPS-навігації та базових станцій GSM-зв’язку.
