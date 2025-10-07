Сили безпілотних систем уразили рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" (відео)

Українські дрони атакували рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" на Луганщині. Про це інформує УНН з посиланням на Сили безпілотних систем.

Станція постановки радіоперешкод Р-330Ж "Житель" – вкрай рідкісна і дороговартісна ціль. З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких ворожих систем - йдеться у дописі.

Військові пояснили, що"Житель" – складна і багатофункціональна система.

Зазначається, що нещодавно на Луганщині бійці 412 полку Nemesis у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів ДПСУ виявили та спалили саме такий рідкісний екземпляр.

Згідно з технічними характеристиками, може глушити наземний радіозв’язок на дальність до 25 км, зв’язок на літальних апаратах – до 50 км - повідомили Сили безпілотних систем.

Станція пеленгує джерела радіовипромінювання та визначає координати їхнього розміщення, встановлює радіоперешкоди для супутникового зв’язку, GPS-навігації та базових станцій GSM-зв’язку.

Безпілотники атакували НПЗ у російській Тюмені: місцеві повідомляють про вибухи