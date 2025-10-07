Силы беспилотных систем поразили редкую российскую станцию РЭБ "Житель" (видео)

Украинские дроны атаковали редкую российскую станцию РЭБ "Житель" в Луганской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Силы беспилотных систем.

Станция постановки радиопомех Р-330Ж "Житель" – крайне редкая и дорогостоящая цель. С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем

Военные объяснили, что "Житель" – сложная и многофункциональная система.

Отмечается, что недавно в Луганской области бойцы 412 полка Nemesis во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ обнаружили и сожгли именно такой редкий экземпляр.

Согласно техническим характеристикам, может глушить наземную радиосвязь на дальность до 25 км, связь на летательных аппаратах – до 50 км