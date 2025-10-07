Силы беспилотных систем поразили редкую российскую станцию РЭБ "Житель" (видео)
Киев • УНН
Бойцы 412 полка Nemesis и аэроразведка ГПСУ обнаружили и сожгли редкую российскую станцию РЭБ "Житель" на Луганщине. Атака осуществлена украинскими дронами.
Украинские дроны атаковали редкую российскую станцию РЭБ "Житель" в Луганской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Силы беспилотных систем.
Станция постановки радиопомех Р-330Ж "Житель" – крайне редкая и дорогостоящая цель. С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем
Военные объяснили, что "Житель" – сложная и многофункциональная система.
Отмечается, что недавно в Луганской области бойцы 412 полка Nemesis во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ обнаружили и сожгли именно такой редкий экземпляр.
Согласно техническим характеристикам, может глушить наземную радиосвязь на дальность до 25 км, связь на летательных аппаратах – до 50 км
Станция пеленгует источники радиоизлучения и определяет координаты их размещения, устанавливает радиопомехи для спутниковой связи, GPS-навигации и базовых станций GSM-связи.
