09:20
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
05:30
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Сили безпілотних систем підтвердили ураження трьох ворожих установок ППО на $80-90 млн

Київ • УНН

 1498 перегляди

Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження трьох російських установок ППО вартістю $80-90 млн. Оператори 412-го полку Nemesis знищили два ЗРК "Тор-M2", пускову установку ЗРК "Бук-M3" та РЛС від ЗРК "Бук-M2".

Сили безпілотних систем підтвердили ураження трьох ворожих установок ППО на $80-90 млн

Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження трьох російських установок ППО вартістю $80-90 млн, показавши відповідні кадри, пише УНН.

Сили безпілотних систем спалили три установки ППО противника вартістю $80-90 млн

- повідомили у СБС ЗСУ.

Як зазначили у СБС, у серпні "здобиччю" операторів 412-го полку Nemesis стали два ЗРК "Тор-M2", пускова установка ЗРК "Бук-M3" і, так званий, "чупа-чупс" – РЛС від ЗРК "Бук-M2".

"Противник змінює тактику, намагається нас зупинити, сховатися, але марно – наша відплата наздоганяє свою ціль. Ми не розголошуємо наші інноваційні рішення, тому наразі не можемо опублікувати відео самих уражень. Як прийде час, ми обов’язково його покажемо", - наголосили у СБС.

412-й полк Nemesis, як зазначається, продовжує завдавати багатомільйонних збитків ворогу, полюючи на його найціннішу техніку та руйнуючи наступальні плани.

росія втратила понад тисячу військових та 152 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ17.09.25, 07:15

Юлія Шрамко

