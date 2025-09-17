Сили безпілотних систем підтвердили ураження трьох ворожих установок ППО на $80-90 млн

Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження трьох російських установок ППО вартістю $80-90 млн, показавши відповідні кадри, пише УНН.

Сили безпілотних систем спалили три установки ППО противника вартістю $80-90 млн - повідомили у СБС ЗСУ.

Як зазначили у СБС, у серпні "здобиччю" операторів 412-го полку Nemesis стали два ЗРК "Тор-M2", пускова установка ЗРК "Бук-M3" і, так званий, "чупа-чупс" – РЛС від ЗРК "Бук-M2".

"Противник змінює тактику, намагається нас зупинити, сховатися, але марно – наша відплата наздоганяє свою ціль. Ми не розголошуємо наші інноваційні рішення, тому наразі не можемо опублікувати відео самих уражень. Як прийде час, ми обов’язково його покажемо", - наголосили у СБС.

412-й полк Nemesis, як зазначається, продовжує завдавати багатомільйонних збитків ворогу, полюючи на його найціннішу техніку та руйнуючи наступальні плани.

