росія втратила понад тисячу військових та 152 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 18 перегляди

За 16 вересня росія втратила 1020 військових та 152 одиниці техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.25 склали понад мільйон особового складу.

росія втратила понад тисячу військових та 152 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 16 вересня росія у війні проти України втратила ще 1020 військових та 152 одиниці техніки. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ 1 097 450 (+1020) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11189 (+5)
      • бойових броньованих машин ‒ 23 277 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 32 846 (+36)
          • РСЗВ ‒ 1490 (0)
            • засоби ППО ‒ 1217 (0)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 60 079 (+360)
                    • крилаті ракети ‒ 3718 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61 878 (+108)
                            • спеціальна техніка ‒ 3965 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Протягом доби, 16 вересня зафіксовано 148 бойових зіткнень, ворог здійснив 3308 обстрілів та задіяв 2113 дронів-камікадзе. На Покровському напрямку окупанти втратили 177 осіб убитими та пораненими.

                              Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рік17.09.25, 04:27 • 1814 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна