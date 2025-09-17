росія втратила понад тисячу військових та 152 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За 16 вересня росія втратила 1020 військових та 152 одиниці техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.25 склали понад мільйон особового складу.
За минулу добу, 16 вересня росія у війні проти України втратила ще 1020 військових та 152 одиниці техніки. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 1 097 450 (+1020) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11189 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 23 277 (+3)
- артилерійських систем ‒ 32 846 (+36)
- РСЗВ ‒ 1490 (0)
- засоби ППО ‒ 1217 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 60 079 (+360)
- крилаті ракети ‒ 3718 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61 878 (+108)
- спеціальна техніка ‒ 3965 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Протягом доби, 16 вересня зафіксовано 148 бойових зіткнень, ворог здійснив 3308 обстрілів та задіяв 2113 дронів-камікадзе. На Покровському напрямку окупанти втратили 177 осіб убитими та пораненими.
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рік17.09.25, 04:27 • 1814 переглядiв