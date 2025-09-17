Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рік

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16 вересня, 16:50 • 17128 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 30985 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 21853 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 37280 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 52587 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 25142 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 42218 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37028 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16803 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37803 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.2м/с
65%
749мм
Популярнi новини
Пожежа на Київщині після атаки дрона: рятувальники гасили вогонь понад 10 годинPhoto16 вересня, 16:35 • 5546 перегляди
Жодного дружнього наміру в росії немає: Зеленський про доповідь Служби зовнішньої розвідки16 вересня, 18:06 • 3392 перегляди
Трамп заявив про чудову розмову з Моді: йшлося про врегулювання конфлікту в Україні16 вересня, 18:36 • 4360 перегляди
Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІPhoto16 вересня, 20:20 • 5446 перегляди
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи22:47 • 3746 перегляди
Публікації
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 17128 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 30985 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 22009 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 52587 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 42218 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Кір Стармер
Королева Камілла
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Угорщина
Харків
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 12083 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 19395 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 50700 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 49542 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 54134 перегляди
Актуальне
Fox News
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
The Washington Post
Економіст (журнал)

Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рік

Київ • УНН

 • 10 перегляди

З початку 2025 року Сили оборони України ліквідували понад 305 тисяч російських військових та близько 30 тисяч одиниць техніки. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рік

З початку 2025 року Сили оборони України успішно стримують наступи ворога, ліквідувавши понад 305 тисяч російських військових та близько 30 тисяч одиниць техніки. Про це інформує УНН з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського в Telegram.  

Деталі

За даними головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, за перші вісім із половиною місяців 2025 року українські захисники ліквідували понад 305 тисяч військовослужбовців армії рф. Цей показник демонструє ефективність оборонних дій та високий професіоналізм військ.

Сили оборони України нищать ворога: з початку року знешкоджено понад 305 тисяч окупантів (305 630)

- йдеться у повідомленні.

Крім того, українські війська завдали значних втрат ворожій техніці. За словами головнокомандувача ЗСУ, за цей період уражено майже 30 тисяч одиниць автомобільної техніки супротивника, що суттєво підриває можливості армії рф щодо постачання та пересування.

Водночас руйнуємо й ворожу логістику: у 2025 році вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки

- написав Сирський у своєму Telegram-каналі.

Він також опублікував відео з бойових операцій, на якому видно знищення особового складу і техніки противника.

Олександр Сирський наголосив на важливості підтримки і професіоналізму українських воїнів під час бойових дій.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про позитивні результати серпня 2025 року для Сил оборони, незважаючи на випробування. Українські військові відновили контроль над 58 кв. км території та завдали окупантам значних втрат у живій силі.

Ситуація вимагає уваги: Сирський відвідав Покровський та Добропільський напрямки12.09.25, 15:18 • 2926 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Збройні сили України
Олександр Сирський