Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рік
Київ • УНН
З початку 2025 року Сили оборони України ліквідували понад 305 тисяч російських військових та близько 30 тисяч одиниць техніки. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
З початку 2025 року Сили оборони України успішно стримують наступи ворога, ліквідувавши понад 305 тисяч російських військових та близько 30 тисяч одиниць техніки. Про це інформує УНН з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського в Telegram.
Деталі
За даними головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, за перші вісім із половиною місяців 2025 року українські захисники ліквідували понад 305 тисяч військовослужбовців армії рф. Цей показник демонструє ефективність оборонних дій та високий професіоналізм військ.
Сили оборони України нищать ворога: з початку року знешкоджено понад 305 тисяч окупантів (305 630)
Крім того, українські війська завдали значних втрат ворожій техніці. За словами головнокомандувача ЗСУ, за цей період уражено майже 30 тисяч одиниць автомобільної техніки супротивника, що суттєво підриває можливості армії рф щодо постачання та пересування.
Водночас руйнуємо й ворожу логістику: у 2025 році вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки
Він також опублікував відео з бойових операцій, на якому видно знищення особового складу і техніки противника.
Олександр Сирський наголосив на важливості підтримки і професіоналізму українських воїнів під час бойових дій.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про позитивні результати серпня 2025 року для Сил оборони, незважаючи на випробування. Українські військові відновили контроль над 58 кв. км території та завдали окупантам значних втрат у живій силі.
Ситуація вимагає уваги: Сирський відвідав Покровський та Добропільський напрямки12.09.25, 15:18 • 2926 переглядiв