Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 год

С начала 2025 года Силы обороны Украины успешно сдерживают наступления врага, ликвидировав более 305 тысяч российских военных и около 30 тысяч единиц техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в Telegram.

Силы обороны Украины уничтожают врага: с начала года обезврежено более 305 тысяч оккупантов (305 630)

Кроме того, украинские войска нанесли значительные потери вражеской технике. По словам главнокомандующего ВСУ, за этот период поражено почти 30 тысяч единиц автомобильной техники противника, что существенно подрывает возможности армии РФ по снабжению и передвижению.

