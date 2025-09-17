$41.230.05
16 сентября, 16:50 • 17116 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 30969 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 21846 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 37272 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 52578 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 25142 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 42215 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 37028 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16803 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37803 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 год

Киев • УНН

 • 4 просмотра

С начала 2025 года Силы обороны Украины ликвидировали более 305 тысяч российских военных и около 30 тысяч единиц техники. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 год

С начала 2025 года Силы обороны Украины успешно сдерживают наступления врага, ликвидировав более 305 тысяч российских военных и около 30 тысяч единиц техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в Telegram.  

Детали

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, за первые восемь с половиной месяцев 2025 года украинские защитники ликвидировали более 305 тысяч военнослужащих армии РФ. Этот показатель демонстрирует эффективность оборонительных действий и высокий профессионализм войск.

Силы обороны Украины уничтожают врага: с начала года обезврежено более 305 тысяч оккупантов (305 630)

- говорится в сообщении.

Кроме того, украинские войска нанесли значительные потери вражеской технике. По словам главнокомандующего ВСУ, за этот период поражено почти 30 тысяч единиц автомобильной техники противника, что существенно подрывает возможности армии РФ по снабжению и передвижению.

В то же время разрушаем и вражескую логистику: в 2025 году уже поражено 29 095 единиц автомобильной техники

- написал Сырский в своем Telegram-канале.

Он также опубликовал видео с боевых операций, на котором видно уничтожение личного состава и техники противника.

Александр Сырский подчеркнул важность поддержки и профессионализма украинских воинов во время боевых действий.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о положительных результатах августа 2025 года для Сил обороны, несмотря на испытания. Украинские военные восстановили контроль над 58 кв. км территории и нанесли оккупантам значительные потери в живой силе.

Ситуация требует внимания: Сырский посетил Покровское и Добропольское направления

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский