Россия потеряла более тысячи военных и 152 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За 16 сентября Россия потеряла 1020 военных и 152 единицы техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.25 составили более миллиона личного состава.
За прошедшие сутки, 16 сентября, Россия в войне против Украины потеряла еще 1020 военнослужащих и 152 единицы техники. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ 1 097 450 (+1020) человек ликвидировано
- танков ‒ 11189 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 23 277 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 32 846 (+36)
- РСЗО ‒ 1490 (0)
- средства ПВО ‒ 1217 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 60 079 (+360)
- крылатые ракеты ‒ 3718 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61 878 (+108)
- специальная техника ‒ 3965 (0)
Данные уточняются.
Напомним
В течение суток, 16 сентября, зафиксировано 148 боевых столкновений, враг совершил 3308 обстрелов и задействовал 2113 дронов-камикадзе. На Покровском направлении оккупанты потеряли 177 человек убитыми и ранеными.
