16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Россия потеряла более тысячи военных и 152 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 696 просмотра

За 16 сентября Россия потеряла 1020 военных и 152 единицы техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.25 составили более миллиона личного состава.

Россия потеряла более тысячи военных и 152 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 16 сентября, Россия в войне против Украины потеряла еще 1020 военнослужащих и 152 единицы техники. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ 1 097 450 (+1020) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11189 (+5)
      • боевых бронированных машин ‒ 23 277 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 32 846 (+36)
          • РСЗО ‒ 1490 (0)
            • средства ПВО ‒ 1217 (0)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 60 079 (+360)
                    • крылатые ракеты ‒ 3718 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61 878 (+108)
                            • специальная техника ‒ 3965 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              В течение суток, 16 сентября, зафиксировано 148 боевых столкновений, враг совершил 3308 обстрелов и задействовал 2113 дронов-камикадзе. На Покровском направлении оккупанты потеряли 177 человек убитыми и ранеными.

                              Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 год17.09.25, 04:27 • 2214 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина