Силы беспилотных систем подтвердили поражение трех вражеских установок ПВО на $80-90 млн
Киев • УНН
Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение трех российских установок ПВО стоимостью $80-90 млн. Операторы 412-го полка Nemesis уничтожили два ЗРК "Тор-M2", пусковую установку ЗРК "Бук-M3" и РЛС от ЗРК "Бук-M2".
Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение трех российских установок ПВО стоимостью $80-90 млн, показав соответствующие кадры, пишет УНН.
Как отметили в СБС, в августе "добычей" операторов 412-го полка Nemesis стали два ЗРК "Тор-М2", пусковая установка ЗРК "Бук-М3" и, так называемый, "чупа-чупс" – РЛС от ЗРК "Бук-М2".
"Противник меняет тактику, пытается нас остановить, спрятаться, но тщетно – наше возмездие настигает свою цель. Мы не разглашаем наши инновационные решения, поэтому пока не можем опубликовать видео самих поражений. Когда придет время, мы обязательно его покажем", - подчеркнули в СБС.
412-й полк Nemesis, как отмечается, продолжает наносить многомиллионные убытки врагу, охотясь на его ценнейшую технику и разрушая наступательные планы.
