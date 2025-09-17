Силы беспилотных систем подтвердили поражение трех вражеских установок ПВО на $80-90 млн

Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение трех российских установок ПВО стоимостью $80-90 млн, показав соответствующие кадры, пишет УНН.

Силы беспилотных систем сожгли три установки ПВО противника стоимостью $80-90 млн - сообщили в СБС ВСУ.

Как отметили в СБС, в августе "добычей" операторов 412-го полка Nemesis стали два ЗРК "Тор-М2", пусковая установка ЗРК "Бук-М3" и, так называемый, "чупа-чупс" – РЛС от ЗРК "Бук-М2".

"Противник меняет тактику, пытается нас остановить, спрятаться, но тщетно – наше возмездие настигает свою цель. Мы не разглашаем наши инновационные решения, поэтому пока не можем опубликовать видео самих поражений. Когда придет время, мы обязательно его покажем", - подчеркнули в СБС.

412-й полк Nemesis, как отмечается, продолжает наносить многомиллионные убытки врагу, охотясь на его ценнейшую технику и разрушая наступательные планы.

