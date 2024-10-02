Сибіга запросив главу МЗС Вірменії відвідати Україну
Київ • УНН
Андрій Сибіга провів зустріч з Араратом Мірзояном у Варшаві. Обговорили двосторонні відносини, подякували за підтримку Формули миру та запросили вірменського міністра відвідати Україну.
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном, обговорили шляхи подальшого розвитку наших двосторонніх відносин, передає УНН.
"У Варшаві я провів зустріч з Араратом Мірзояном. Я подякував Вірменії за підтримку Формули миру.
Ми відзначили цьогорічні політичні консультації та обговорили шляхи подальшого розвитку наших двосторонніх відносин", - повідомив Сибіга.
Крім того, Сибіга запросив міністра Мірзояна здійснити візит в Україну.
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