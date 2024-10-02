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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига пригласил главу МИД Армении посетить Украину

Сибига пригласил главу МИД Армении посетить Украину

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 14:07  •  1592 просмотра

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Андрей Сибига провел встречу с Араратом Мирзояном в Варшаве. Обсудили двусторонние отношения, поблагодарили за поддержку Формулы мира и пригласили армянского министра посетить Украину.

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, обсудили пути дальнейшего развития наших двусторонних отношений, передает УНН.

«В Варшаве я провел встречу с Араратом Мирзояном. Я поблагодарил Армению за поддержку Формулы мира.

Мы отметили нынешние политические консультации и обсудили пути дальнейшего развития наших двусторонних отношений», - сообщил Сибига.

Кроме того, Сибига пригласил министра Мирзояна осуществить визит в Украину.

Сибига с Президентом Польши обсудили оборонные потребности и дальнейшую военную помощь1 октября 2024, 20:50 • 44382 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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