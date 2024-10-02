Сибига пригласил главу МИД Армении посетить Украину

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, обсудили пути дальнейшего развития наших двусторонних отношений, передает УНН.

«В Варшаве я провел встречу с Араратом Мирзояном. Я поблагодарил Армению за поддержку Формулы мира.

Мы отметили нынешние политические консультации и обсудили пути дальнейшего развития наших двусторонних отношений», - сообщил Сибига.

Кроме того, Сибига пригласил министра Мирзояна осуществить визит в Украину.

Сибига с Президентом Польши обсудили оборонные потребности и дальнейшую военную помощь