Сибига пригласил главу МИД Армении посетить Украину
Киев • УНН
Андрей Сибига провел встречу с Араратом Мирзояном в Варшаве. Обсудили двусторонние отношения, поблагодарили за поддержку Формулы мира и пригласили армянского министра посетить Украину.
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, обсудили пути дальнейшего развития наших двусторонних отношений, передает УНН.
«В Варшаве я провел встречу с Араратом Мирзояном. Я поблагодарил Армению за поддержку Формулы мира.
Мы отметили нынешние политические консультации и обсудили пути дальнейшего развития наших двусторонних отношений», - сообщил Сибига.
Кроме того, Сибига пригласил министра Мирзояна осуществить визит в Украину.
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