Сибига с Президентом Польши обсудили оборонные потребности и дальнейшую военную помощь
Киев • УНН
Андрей Сибига провел встречу с Президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве. Обсуждались приоритетные оборонные потребности Украины.
Андрей Сибига встретился с Президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
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На встрече обсуждались ключевые вопросы оборонного сотрудничества между странами, приглашение Украины в НАТО и ее путь к членству в ЕС.
Я рад быть принятым Президентом Республики Польша Анджеем Дудой в Варшаве
Кроме того, стороны обсудили пути укрепления двусторонних отношений между Украиной и Польшей, подчеркивая важность добрососедского сотрудничества для стабильности и безопасности в регионе.
Сибига в Варшаве встретился с президентом Польши Дудой1 октября 2024, 16:21 • 12297 просмотров