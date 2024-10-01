Сибига с Президентом Польши обсудили оборонные потребности и дальнейшую военную помощь

Андрей Сибига встретился с Президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

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На встрече обсуждались ключевые вопросы оборонного сотрудничества между странами, приглашение Украины в НАТО и ее путь к членству в ЕС.

Я рад быть принятым Президентом Республики Польша Анджеем Дудой в Варшаве