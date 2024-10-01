Сибига в Варшаве встретился с президентом Польши Дудой
Киев • УНН
Андрей Сибига провел встречу с Анджеем Дудой в Варшаве во время рабочего визита в Польшу. Политики проводят переговоры в формате тет-а-тет.
Во вторник, 1 октября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе рабочего визита в Польшу встретился с президентом страны Анджеем Дудой. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД.
Детали
В Варшаве Президент Польши Анджей Дуда принял министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу. Начался их разговор в формате тет-а-тет
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Напомним,
Президент Польши Дуда заявил, что страна подготовила 23 тыс. украинских военных. К тому же польские танки РТ-91, переданные Украине, сейчас задействованы в боях под Курском.