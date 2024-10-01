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Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров
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Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига в Варшаве встретился с президентом Польши Дудой

Сибига в Варшаве встретился с президентом Польши Дудой

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 16:21  •  1827 просмотра

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Андрей Сибига провел встречу с Анджеем Дудой в Варшаве во время рабочего визита в Польшу. Политики проводят переговоры в формате тет-а-тет.

Во вторник, 1 октября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе рабочего визита в Польшу встретился с президентом страны Анджеем Дудой. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД.

Детали

В Варшаве Президент Польши Анджей Дуда принял министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу. Начался их разговор в формате тет-а-тет

- говорится в заметке. 

Сикорский назвал условие, при котором Польша может сбивать российские ракеты над Украиной7 сентября 2024, 00:04 • 104814 просмотров

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Напомним,

Президент Польши Дуда заявил, что страна подготовила 23 тыс. украинских военных. К тому же польские танки РТ-91, переданные Украине, сейчас задействованы в боях под Курском.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

политика
andzhei-dudaАнджей Дуда
radoslav-sikorskiiРадослав Сикорский
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
varshavaВаршава
ukrainaУкраина
polshaПольша