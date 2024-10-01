Сибіга у Варшаві зустрівся з президентом Польщі Дудою
Київ • УНН
Андрій Сибіга провів зустріч з Анджеєм Дудою у Варшаві під час робочого візиту до Польщі. Політики проводять переговори у форматі тет-а-тет.
У вівторок, 1 жовтня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ході робочого візиту до Польщі зустрівся з президентом країни Анджеєм Дудою. Про це пише УНН з посиланням на МЗС.
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У Варшаві Президент Польщі Анджей Дуда прийняв міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Розпочалася їхня розмова у форматі тет-а-тет
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Президент Польщі Дуда заявив, що країна підготувала 23 тис. українських військових. До того ж польські танки РТ-91, передані Україні, зараз задіяні в боях під курськом.