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Сибіга з Президентом Польщі обговорили оборонні потреби та подальшу військову допомогу

Сибіга з Президентом Польщі обговорили оборонні потреби та подальшу військову допомогу

Київ • УНН

 • 46167 перегляди

Андрій Сибіга провів зустріч з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві. Обговорювалися пріоритетні оборонні потреби України.

Андрій Сибіга зустрівся з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

На зустрічі обговорювалися ключові питання оборонної співпраці між країнами, запрошення України до НАТО та її шлях до членства в ЄС.

Я радий бути прийнятим Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою у Варшаві

- зазначив Андрій Сибіга після зустрічі.

Крім того, сторони обговорили шляхи зміцнення двосторонніх відносин між Україною та Польщею, наголошуючи на важливості добросусідської співпраці для стабільності та безпеки в регіоні.

Сибіга у Варшаві зустрівся з президентом Польщі Дудою 01.10.24, 19:21 • 16450 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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