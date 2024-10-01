Сибіга з Президентом Польщі обговорили оборонні потреби та подальшу військову допомогу
Київ • УНН
Андрій Сибіга провів зустріч з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві. Обговорювалися пріоритетні оборонні потреби України.
Андрій Сибіга зустрівся з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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На зустрічі обговорювалися ключові питання оборонної співпраці між країнами, запрошення України до НАТО та її шлях до членства в ЄС.
Я радий бути прийнятим Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою у Варшаві
Крім того, сторони обговорили шляхи зміцнення двосторонніх відносин між Україною та Польщею, наголошуючи на важливості добросусідської співпраці для стабільності та безпеки в регіоні.
Сибіга у Варшаві зустрівся з президентом Польщі Дудою 01.10.24, 19:21 • 16450 переглядiв