Сибіга закликав світ притягнути рф до відповідальності за збиття літака рейсу МН17 та нові злочини

10:41 • 10481 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 32452 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 26811 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 52523 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 53168 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 72880 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 54713 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46965 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42564 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 72846 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин25 вересня, 05:22 • 50020 перегляди
6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті Києва: батькам загрожує штрафPhotoVideo25 вересня, 05:27 • 38674 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 22696 перегляди
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 25 вересня, 07:15 • 36241 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть10:14 • 20910 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto14:30 • 898 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto11:57 • 10849 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить10:50 • 17845 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту10:24 • 32444 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть10:14 • 20923 перегляди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Петер Сіярто
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Чернігів
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень10:47 • 11621 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 22704 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 59406 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 117755 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 76109 перегляди
ФАБ-500
Ту-95
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Сибіга закликав світ притягнути рф до відповідальності за збиття літака рейсу МН17 та нові злочини

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у зустрічі щодо збиття рейсу МН17, наголосивши на необхідності міжнародного реагування на безкарність росії. Він підкреслив, що притягнення росії до відповідальності за збиття пасажирського літака є випробуванням для міжнародного права.

Сибіга закликав світ притягнути рф до відповідальності за збиття літака рейсу МН17 та нові злочини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у Міністерській зустрічі країн-членів Спільної слідчої групи щодо збиття рейсу МН17, наголосивши на необхідності міжнародного реагування на безкарність росії та нові воєнні злочини. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Деталі

За словами Сибіги, росія продовжує загострювати ситуацію, вбиваючи цивільних і порушуючи повітряний простір країн НАТО. 

Дитячі іграшки на місці катастрофи MH17 – одне з найболючіших фото нашого часу. Але ще болючіше – коли такі кадри повторюються, коли іграшки дітей з’являються на місцях нового російського терору. Це дежавю, якого не мало б бути 

– наголосив міністр.

Він підкреслив, що притягнення росії до відповідальності за збиття пасажирського літака – це випробування для міжнародного права та обов’язок перед жертвами трагедії та їхніми родичами.

Сибіга заявив, що протягом минулого року міжнародні органи ухвалили два знакові рішення, що визнають рф винною у трагедії МН17, що, за словами міністра, надсилає чіткий сигнал: "Жодна держава не може безкарно порушувати міжнародне право".

Глава МЗС закликав учасників зустрічі до створення механізмів примусу рф до відповідальності за її дії, наголошуючи, що зупинити російський терор можна лише рішучими рішеннями, підкріпленими силою.

Нагадаємо

17 липня 2025 року, минуло 11 років з моменту збиття літака рейсу MH17 Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донеччиною проросійськими бойовиками. Трагедія забрала життя 298 людей. 

Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко заявляла, що Україна планує використати рішення Європейського суду з прав людини щодо порушень росією прав людини на території України, як базу для подальших дипломатичних і санкційних кроків проти росії.

Окрім того, рішення ЄСПЛ стане основою для роботи Спецтрибуналу щодо злочину агресії.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
НАТО
Україна