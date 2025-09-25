Сибіга закликав світ притягнути рф до відповідальності за збиття літака рейсу МН17 та нові злочини
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у зустрічі щодо збиття рейсу МН17, наголосивши на необхідності міжнародного реагування на безкарність росії. Він підкреслив, що притягнення росії до відповідальності за збиття пасажирського літака є випробуванням для міжнародного права.
Деталі
За словами Сибіги, росія продовжує загострювати ситуацію, вбиваючи цивільних і порушуючи повітряний простір країн НАТО.
Дитячі іграшки на місці катастрофи MH17 – одне з найболючіших фото нашого часу. Але ще болючіше – коли такі кадри повторюються, коли іграшки дітей з’являються на місцях нового російського терору. Це дежавю, якого не мало б бути
Він підкреслив, що притягнення росії до відповідальності за збиття пасажирського літака – це випробування для міжнародного права та обов’язок перед жертвами трагедії та їхніми родичами.
Сибіга заявив, що протягом минулого року міжнародні органи ухвалили два знакові рішення, що визнають рф винною у трагедії МН17, що, за словами міністра, надсилає чіткий сигнал: "Жодна держава не може безкарно порушувати міжнародне право".
Глава МЗС закликав учасників зустрічі до створення механізмів примусу рф до відповідальності за її дії, наголошуючи, що зупинити російський терор можна лише рішучими рішеннями, підкріпленими силою.
Нагадаємо
17 липня 2025 року, минуло 11 років з моменту збиття літака рейсу MH17 Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донеччиною проросійськими бойовиками. Трагедія забрала життя 298 людей.
Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко заявляла, що Україна планує використати рішення Європейського суду з прав людини щодо порушень росією прав людини на території України, як базу для подальших дипломатичних і санкційних кроків проти росії.
Окрім того, рішення ЄСПЛ стане основою для роботи Спецтрибуналу щодо злочину агресії.