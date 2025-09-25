Сибига призвал мир привлечь РФ к ответственности за сбитие самолета рейса МН17 и новые преступления

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял участие в Министерской встрече стран-членов Совместной следственной группы по крушению рейса МН17, подчеркнув необходимость международного реагирования на безнаказанность России и новые военные преступления. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Подробности

По словам Сибиги, Россия продолжает обострять ситуацию, убивая мирных жителей и нарушая воздушное пространство стран НАТО.

Детские игрушки на месте катастрофы MH17 – одно из самых болезненных фото нашего времени. Но еще больнее – когда такие кадры повторяются, когда игрушки детей появляются на местах нового российского террора. Это дежавю, которого не должно было быть – подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что привлечение России к ответственности за крушение пассажирского самолета – это испытание для международного права и обязанность перед жертвами трагедии и их родственниками.

Сибига заявил, что в течение прошлого года международные органы приняли два знаковых решения, признающих РФ виновной в трагедии МН17, что, по словам министра, посылает четкий сигнал: "Ни одно государство не может безнаказанно нарушать международное право".

Глава МИД призвал участников встречи к созданию механизмов принуждения РФ к ответственности за ее действия, подчеркивая, что остановить российский террор можно только решительными решениями, подкрепленными силой.

Напомним

17 июля 2025 года, прошло 11 лет с момента крушения самолета рейса MH17 Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донецкой областью пророссийскими боевиками. Трагедия унесла жизни 298 человек.

Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко заявляла, что Украина планирует использовать решения Европейского суда по правам человека относительно нарушений Россией прав человека на территории Украины как базу для дальнейших дипломатических и санкционных шагов против России.

Кроме того, решение ЕСПЧ станет основой для работы Спецтрибунала по преступлению агрессии.