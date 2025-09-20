Сибіга вирушить до США у складі делегації Зеленського: стали відомі нові деталі візиту
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга візьме участь у заходах Сегменту високого рівня 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Візит триватиме з 21 по 26 вересня у Нью-Йорку, де Президент Володимир Зеленський виступить на загальних дебатах та проведе низку важливих заходів.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 21–26 вересня візьме участь у складі делегації України на чолі з Президентом Володимиром Зеленським у заходах Сегменту високого рівня ювілейної 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає УНН із посиланням на МЗС.
Деталі
За даними відомства, окрім виступу Президента Володимира Зеленського на загальних дебатах ГА ООН програма візиту передбачає проведення низки важливих заходів за участі Глави держави, зокрема П’ятого саміту Міжнародної кримської платформи, засідання високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та засідання Ради Безпеки ООН високого рівня щодо України.
Поряд із участю у програмі Президента України, Андрій Сибіга проведе ряд окремих заходів, серед яких тематична дискусія щодо енергетичної стійкості і зеленого відновлення в Україні, засідання Групи друзів з притягнення рф до відповідальності за агресію проти України, виступ на міністерському засіданні Групи двадцяти, відкриті дебати Ради Безпеки ООН.
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня20.09.25, 13:19 • 18646 переглядiв
У дипвідомстві зазначили, що важливою складовою візиту стане проведення цілої низки двосторонніх і багатосторонніх переговорів Президента України та міністра закордонних справ із колегами з різних регіонів світу — від Європи та Північної Америки до Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу.
Головною метою візиту є консолідація міжнародної підтримки України на тлі ескалації російського терору, просування глобальних зусиль задля досягнення справедливого миру на основі Статуту ООН, посилення політичного та санкційного тиску на росію задля реалізації принципу "мир завдяки силі"
Зеленський на зустрічі з Трампом хоче отримати сигнали щодо гарантій безпеки20.09.25, 13:40 • 2562 перегляди
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на 80-й Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, наголосивши на важливості сесії для України як країни-засновниці ООН.