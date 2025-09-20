Сибіга вирушить до США у складі делегації Зеленського: стали відомі нові деталі візиту

$41.250.00
48.780.01
ukenru
15:23 • 2452 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
13:11 • 15656 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 18623 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 27346 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 47065 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 50505 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 49822 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 42508 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 52174 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 66115 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0.9м/с
62%
756мм
Популярнi новини
Генштаб підтвердив ураження Саратовського і Новокуйбишевського НПЗ, ЛВДС "Самара" у рф20 вересня, 06:59 • 7624 перегляди
Федерали застосували сльозогінний газ та перцеві кульки для розгону протесту в ЧикагоVideo20 вересня, 07:46 • 4466 перегляди
Ворог завдав удару по Сумах: є перебої зі світлом20 вересня, 07:53 • 6600 перегляди
Кібератака паралізувала роботу аеропортів Європи: є затримки та скасування рейсів20 вересня, 08:02 • 25739 перегляди
Атака рф на Київщину зачепила три райони: показали наслідкиPhoto20 вересня, 08:13 • 13351 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 27352 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 47070 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 55132 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 66115 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 54336 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Урсула фон дер Ляєн
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Державний кордон України
Франція
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 52174 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 55132 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 25171 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 27502 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 30206 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Facebook
TikTok
Bild
The Guardian

Сибіга вирушить до США у складі делегації Зеленського: стали відомі нові деталі візиту

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга візьме участь у заходах Сегменту високого рівня 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Візит триватиме з 21 по 26 вересня у Нью-Йорку, де Президент Володимир Зеленський виступить на загальних дебатах та проведе низку важливих заходів.

Сибіга вирушить до США у складі делегації Зеленського: стали відомі нові деталі візиту

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 21–26 вересня візьме участь у складі делегації України на чолі з Президентом Володимиром Зеленським у заходах Сегменту високого рівня ювілейної 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

За даними відомства, окрім виступу Президента Володимира Зеленського на загальних дебатах ГА ООН програма візиту передбачає проведення низки важливих заходів за участі Глави держави, зокрема П’ятого саміту Міжнародної кримської платформи, засідання високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та засідання Ради Безпеки ООН високого рівня щодо України.

Поряд із участю у програмі Президента України, Андрій Сибіга проведе ряд окремих заходів, серед яких тематична дискусія щодо енергетичної стійкості і зеленого відновлення в Україні, засідання Групи друзів з притягнення рф до відповідальності за агресію проти України, виступ на міністерському засіданні Групи двадцяти, відкриті дебати Ради Безпеки ООН.

Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня20.09.25, 13:19 • 18646 переглядiв

У дипвідомстві зазначили, що важливою складовою візиту стане проведення цілої низки двосторонніх і багатосторонніх переговорів Президента України та міністра закордонних справ із колегами з різних регіонів світу — від Європи та Північної Америки до Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу.

Головною метою візиту є консолідація міжнародної підтримки України на тлі ескалації російського терору, просування глобальних зусиль задля досягнення справедливого миру на основі Статуту ООН, посилення політичного та санкційного тиску на росію задля реалізації принципу "мир завдяки силі" 

- резюмували в МЗС.

Зеленський на зустрічі з Трампом хоче отримати сигнали щодо гарантій безпеки20.09.25, 13:40 • 2562 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський очолить українську делегацію на 80-й Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, наголосивши на важливості сесії для України як країни-засновниці ООН.

Антоніна Туманова

Політика
Електроенергія
Рада Безпеки ООН
Організація Об'єднаних Націй
Нью-Йорк
Володимир Зеленський
Україна