15:23
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Сибига отправится в США в составе делегации Зеленского: стали известны новые детали визита

Киев • УНН

 714 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига примет участие в мероприятиях Сегмента высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Визит продлится с 21 по 26 сентября в Нью-Йорке, где Президент Владимир Зеленский выступит на общих дебатах и проведет ряд важных мероприятий.

Сибига отправится в США в составе делегации Зеленского: стали известны новые детали визита

Министр иностранных дел Андрей Сибига 21–26 сентября примет участие в составе делегации Украины во главе с Президентом Владимиром Зеленским в мероприятиях Сегмента высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

По данным ведомства, помимо выступления Президента Владимира Зеленского на общих дебатах ГА ООН программа визита предусматривает проведение ряда важных мероприятий с участием Главы государства, в частности Пятого саммита Международной крымской платформы, заседания высокого уровня Международной коалиции за возвращение украинских детей и заседания Совета Безопасности ООН высокого уровня по Украине.

Наряду с участием в программе Президента Украины, Андрей Сибига проведет ряд отдельных мероприятий, среди которых тематическая дискуссия по энергетической устойчивости и зеленому восстановлению в Украине, заседание Группы друзей по привлечению рф к ответственности за агрессию против Украины, выступление на министерском заседании Группы двадцати, открытые дебаты Совета Безопасности ООН.

Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20.09.25, 13:19

В дипведомстве отметили, что важной составляющей визита станет проведение целого ряда двусторонних и многосторонних переговоров Президента Украины и министра иностранных дел с коллегами из разных регионов мира — от Европы и Северной Америки до Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Главной целью визита является консолидация международной поддержки Украины на фоне эскалации российского террора, продвижение глобальных усилий для достижения справедливого мира на основе Устава ООН, усиление политического и санкционного давления на россию для реализации принципа "мир благодаря силе" 

- резюмировали в МИД.

Зеленский на встрече с Трампом хочет получить сигналы относительно гарантий безопасности
20.09.25, 13:40

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на 80-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил представитель МИД Георгий Тихий, подчеркнув важность сессии для Украины как страны-основательницы ООН.

Антонина Туманова

Политика
Электроэнергия
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Организация Объединенных Наций
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Украина