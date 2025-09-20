Сибига отправится в США в составе делегации Зеленского: стали известны новые детали визита

Министр иностранных дел Андрей Сибига 21–26 сентября примет участие в составе делегации Украины во главе с Президентом Владимиром Зеленским в мероприятиях Сегмента высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на МИД.

По данным ведомства, помимо выступления Президента Владимира Зеленского на общих дебатах ГА ООН программа визита предусматривает проведение ряда важных мероприятий с участием Главы государства, в частности Пятого саммита Международной крымской платформы, заседания высокого уровня Международной коалиции за возвращение украинских детей и заседания Совета Безопасности ООН высокого уровня по Украине.

Наряду с участием в программе Президента Украины, Андрей Сибига проведет ряд отдельных мероприятий, среди которых тематическая дискуссия по энергетической устойчивости и зеленому восстановлению в Украине, заседание Группы друзей по привлечению рф к ответственности за агрессию против Украины, выступление на министерском заседании Группы двадцати, открытые дебаты Совета Безопасности ООН.

В дипведомстве отметили, что важной составляющей визита станет проведение целого ряда двусторонних и многосторонних переговоров Президента Украины и министра иностранных дел с коллегами из разных регионов мира — от Европы и Северной Америки до Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Главной целью визита является консолидация международной поддержки Украины на фоне эскалации российского террора, продвижение глобальных усилий для достижения справедливого мира на основе Устава ООН, усиление политического и санкционного давления на россию для реализации принципа "мир благодаря силе"